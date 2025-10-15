Joala jätkab rahvusvahelise veemoto liidu juhatuses

"Olen nüüd juba kolmandat korda valitud UIM-i juhatusse. Eks midagi on siis õigesti tehtud, kui tagasi on valitud," ütles Joala.

"Tänu UIM-ile on meil ühised võistlus- ja tehnikareeglid ning meid tunnustab Rahvusvaheline Olümpiakomitee. UIM-i tegevus on aidanud kaasa sellele, et veemoto on Eestis muutunud nähtavamaks ja populaarsemaks – me ei "nokitse omaette", vaid oleme osa rahvusvahelisest spordiperest," lisas ta.

Lisaks Joala tagasivalimisele kinnitasid liikmesriigid üksmeelselt UIM-i presidendi Raffaele Chiulli jätkamise ametis uueks nelja-aastaseks perioodiks. Teiseks juhatuse liikmeks valiti Karel Kramer (Tšehhi). Üldassembleel võeti UIM-i liikmeks ka uued riigid – Vietnam, Gruusia, Maroko ja Nepal – ning mitmed uued klubid ja föderatsioonid said vaatlejaliikme staatuse.

"Eesti sportlased on veemoto maailmas hästi tuntud ja saavutanud kõrge taseme. See ei tule kergelt – sportlaste õiguste ja turvalisuse eest tuleb vahel võidelda üsna "veriselt". Olen olnud UIM-is paljuski selle südametunnistus," sõnas Joala. "Samal ajal peame spordiala edasi arendama ja leidma uusi vorme, mis kõnetaksid noori ja tooksid juurde uusi huvilisi. Shanghais arutasime ka uute võistlusformaatide ja võrdse kohtlemise teemadel – need on väärtused, mida UIM peab kõrgelt."

"Vaja oleks siiski uut ja uljast põlvkonda, kes jätkaks meie edukat traditsiooni. Tegemist jätkub," rõhutas Joala.

Üldassambleeks kogunes Shanghais üle saja delegaadi enam kui 60 riigist. Nädala jooksul arutati 2026. aasta võistlus- ja tehnikareegleid, ohutusnõudeid, noorte arendamise ja koolitusprogramme ning spordi sotsiaalse ja keskkonnaalase kestlikkuse tugevdamist.