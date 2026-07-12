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Uue reegliga saadud punane kaart pahandas šveitslasi

Jalgpalli MM
Joao Pinheiro ja Šveitsi jalgpallikoondis
Joao Pinheiro ja Šveitsi jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpalli MM

Šveitsi jalgpallikoondise peatreener Murat Yakin oli pärast kaotust MM-i veerandfinaalis nördinud reegli peale, mis jättis tema hoolealused teise poolaja keskpaigas kümnekesi.

Šveitsi koondis oli äsja Argentina vastu 1:1 viigistanud, kui kohtunik Joao Pinheiro vilistas argentiinlasele Leandro Paredesele keskväljal vea ja näitas talle kollast kaarti.

Videokohtunik vaatas aga asja üle ja Pinheiro kutsuti ekraani juurde. Sealt paistis selgelt, et šveitslane Breel Embolo läks "sukelduma" ehk viga välja meelitama.

Selles olukorras tühistas Pinheiro Paredesele antud kaardi ja vastavalt reeglitele pidi karistama hoopis Embolot. Aga kuna Šveitsi ründajal oli juba kollane kaart all, siis tähendas see ühtlasi eemaldamist. Kui kohtunik poleks Paredesele algselt kollast jaganud, siis oleks ära jäänud ka järgnev sündmuste käik.

Lõpuks kaotas Šveitsi koondis lisaajal 1:3, kusjuures kokku umbes 50 minutit tuli mängida arvulises vähemuses. "Kollase kaardi andmiseks kindlasti põhjust polnud. See oli ohutu olukord. Ta oleks pidanud mängul jätkuda laskma," kommenteeris Yakin.

"Meid karistati reegli pärast, mis on vastuvõetamatu. Ma ei mõista seda. Asjatult sekkumine on äärmiselt haavav. See on reegel, mil pole jalgpalliga midagi pistmist. Täna hävitas see meie mängu. Peame sellega leppima, aga sel moel on valus kaotada."

Kuigi Šveits oli jäänud kohtumise kümnendal minutil kaotusseisu, siis Yakini sõnul olid asjad teise poolaja keskel nende kontrolli all. "Tahaksin kiita kogu meeskonda, sest tulime maailmameistrite vastu kaotusseisust välja ja meil oli hoog sees," jätkas peatreener.

"Me domineerisime ja kontrollisime mängu ning siis karistati meid vastuvõetamatu reegli tõttu. Ma ei saa sellest aru. Minu poisid on tõelised kangelased."

Ka poolkaitsja Remo Freuler seadis sekkumise kahtluse alla ja kutsus FIFA-t üles olukorda selgitama. "Olen meeskonna üle väga uhke," sõnas ta. "Oli näha, et andsime endast sada protsenti. Ma ei saa aru, kuidas VAR sai sellise otsuse langetada. FIFA peab seda meile selgitama."

Yakini sõnul mõjus punane kaart Embolole rängalt. "Talle tehti mitu viga ja tal olid selles mängus mõned head võimalused, aga ta ei saanud enam meeskonda aidata," kirjeldas peatreener. "Ma ei süüdista teda. Ilmselgelt oli ta löödud, sest ei saanud meeskonda aidata. See oli kohtuniku viga."

Toimetaja: Siim Boikov

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