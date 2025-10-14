EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

17-aastane Emma-Melis Aktas tegi oma debüüdi täiskasvanute judo Grand Prix' etapil, kui võistles Peruu pealinnas Limas toimunud suurvõistlusel.

Aktas oli tänu tänavuse MM-i viiendale kohale saanud GP-etapile suisa kolmanda asetuse, mis tähendas esimesest ringist ilma maadluseta edasipääsu. Veerandfinaalis alistas Aktas ipponiga ameeriklanna Gusmary Garcia Savigne.

Tõeline pähkel seisis Aktase teel poolfinaalis, kus ootas ees selle aasta Euroopa meistrivõistluste pronksmedalist, varasem Grand Slami võitja Asya Tavano Itaaliast. Aktas on Tavanoga maadelnud sel hooajal mitmetes rahvusvahelistes laagrites ja on iga kord vastasele kõvasti probleeme valmistanud.

Seetõttu ei näidanud Tartu Olümpiko spordiklubi kasvandik Grand Prix' matil nimeka vastase vastu mingit aukartust ja tasavägine taktikaline matš läks lisaajale. Lisaajal õnnestus Aktasel sooritada heide ning vastane seejärel kinnihoidmisesse saada. Sealt enam Itaallase jaoks väljapääsu polnud ja Aktas rõõmustas finaalikoha ja garanteeritud medali üle.

Finaalivastaseks tuli Pariisi olümpiahõbe Raz Hershko Iisraelist. Aktas esitas südika partii ja survestas terve matši vältel vastast. Kohtunikud karistasid suurfavoriiti kahel korral, järgmine oleks tähendanud Aktase võitu. Siiski õnnestus Hershkol üks moment hästi tabada ja Aktas napilt yuko vääriliselt kukkuma saada. Eestlannal ei õnnestunud seda seisu enam tagasi teha, kuid Aktas pälvis sellegipoolest oma GP-debüüdil hõbemedali.

Aktas jätkab Eesti naiste judos uute horisontide avastamist. Juba 17-aastaselt on ta tulemuste poolest läbi ajaloo parim Eesti naisjudoka. Peruus tehtud tulemustega tõuseb ta ka täiskasvanute maailmareitingus esi 25 piirimaile.