X!

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

Judo
Emma-Melis Aktas (paremal) GP-etapi finaalis
Emma-Melis Aktas (paremal) GP-etapi finaalis Autor/allikas: Tamara Kulumbegashvili/IJF
Judo

17-aastane Emma-Melis Aktas tegi oma debüüdi täiskasvanute judo Grand Prix' etapil, kui võistles Peruu pealinnas Limas toimunud suurvõistlusel.

Aktas oli tänu tänavuse MM-i viiendale kohale saanud GP-etapile suisa kolmanda asetuse, mis tähendas esimesest ringist ilma maadluseta edasipääsu. Veerandfinaalis alistas Aktas ipponiga ameeriklanna Gusmary Garcia Savigne.

Tõeline pähkel seisis Aktase teel poolfinaalis, kus ootas ees selle aasta Euroopa meistrivõistluste pronksmedalist, varasem Grand Slami võitja Asya Tavano Itaaliast. Aktas on Tavanoga maadelnud sel hooajal mitmetes rahvusvahelistes laagrites ja on iga kord vastasele kõvasti probleeme valmistanud.

Seetõttu ei näidanud Tartu Olümpiko spordiklubi kasvandik Grand Prix' matil nimeka vastase vastu mingit aukartust ja tasavägine taktikaline matš läks lisaajale. Lisaajal õnnestus Aktasel sooritada heide ning vastane seejärel kinnihoidmisesse saada. Sealt enam Itaallase jaoks väljapääsu polnud ja Aktas rõõmustas finaalikoha ja garanteeritud medali üle.

Finaalivastaseks tuli Pariisi olümpiahõbe Raz Hershko Iisraelist. Aktas esitas südika partii ja survestas terve matši vältel vastast. Kohtunikud karistasid suurfavoriiti kahel korral, järgmine oleks tähendanud Aktase võitu. Siiski õnnestus Hershkol üks moment hästi tabada ja Aktas napilt yuko vääriliselt kukkuma saada. Eestlannal ei õnnestunud seda seisu enam tagasi teha, kuid Aktas pälvis sellegipoolest oma GP-debüüdil hõbemedali.

Aktas jätkab Eesti naiste judos uute horisontide avastamist. Juba 17-aastaselt on ta tulemuste poolest läbi ajaloo parim Eesti naisjudoka. Peruus tehtud tulemustega tõuseb ta ka täiskasvanute maailmareitingus esi 25 piirimaile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Täna otse
18.45
ETV2
Jalgpalli MM-valikmäng. Eesti – Moldova

viimased uudised

08:36

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

08:05

KUULA | "Võimla" võtab kokku tiheda spordinädalavahetuse

00:21

Island röövis Prantsusmaalt punkte, Rootsi kaotas kolmanda mängu järjest

13.10

Noored Prantsusmaa tähed lõid Eestile kuus väravat

13.10

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

13.10

Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

13.10

ETV spordisaade, 13. oktoober

13.10

Karelson mõtleb U-23 MM-i eel medalile: purakas on sees, see on tähtis

13.10

Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

13.10

Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

13.10

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

13.10

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

13.10

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

12.10

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse

13.10

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

13.10

VIDEO | Klavan aitas Liverpooli legendid võidule

12.10

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo