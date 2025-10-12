Jõgeva Tähe saalihokimeeskond tähistas juubelit: saalis on ikka sama lõhn

Jõgeva Tähe meeskond on tulnud viimase kolme kümnendi vältel Eesti meistriks 13 korda ja sellest klubist on aegade jooksul välja kasvanud mitmed Eesti paremad saalihokimängijad. Nädalavahetusel kogunesid klubi legendid üheskoos taas Jõgevale, et tähistada spordiklubi Tähe 30. sünnipäeva.

Tähistati sportlikult, mängides saalihokit Rubene võistkonnaga. "Nii palju kui täna meid oli koos, ei ole üle hulga aja olnud - kas viimati Tähe 20. või 15. juubeli ajal," ütles Jõgeva Tähe legend Rainer Võsaste ERR-ile. "Aga jah, kes vähegi olid, said tulla. Oli mõni, kel põlv ära, aga tulid kohale ja panid särgi vähemalt selga."

"Ma pole küll kümme aastat siia saali sattunud, aga istusime riietusruumis ja justkui midagi pole muutunud - kõik võistkonnakaaslased on toredad ja saal sama lõhnaga," lisas Martin Karis.

Paljude klubi legendide seas käisid väljakul ka Tähe meeskonna läbi aegade resultatiivseim mängija ja praegune klubi eestvedaja Marko Saksing, samuti korduvalt Soome meistriks ja ka Euroopa karikavõitjaks tulnud Rein Kivi.

"Kunagi mängisin jäähokit ja ja Jõgeval jäähalli veel siiamaani ei ole, aga loodame, et see kunagi tuleb. Aga siis oli variant, et kuna talved olid nii kehvad, siis läksime kõik saalihokisse," rääkis Kivi.

Võsaste meenutas, et alustades ei teadnud keegi saalihokist midagi. "Meestel oli siin hokikogemus ja natuke seda kepitehnikat, aga saalihoki on natuke teistmoodi mäng. Siis arvasime, et meie trump saab olla füüsis ja tegime trenni - jooksime, käisime jõusaalis. Füüsiline vorm tõi meile esimestel aastatel edu, me kestsime ikka mängud lõpuni," ütles ta.

Kümmekond hooaega Tähe eest mänginud Martin Karis ühendas omal ajal tennisemängu ja saalihoki ning soovitab tennisetreenerina seda teistelegi. "Eks nad mõlemad ole sellised käe ja silma koordinatsioonimängud ja liikumine. Tennisistidele üldjoontes saalihoki sobib hästi," ütles Karis. "1990. aastatel paljud Rootsi tipptennisistid mängisid treeningmetoodikas saalihokit ja siiamaani - väga mitmekülgne ja arendav mäng."

30 aastat tegutsenud Tähe klubil on esindusmeeskond ja -naiskond, neli noortevõistkonda ja treeningrühmad poistele-tüdrukutele.

"Eks väikeses kohas ongi äärmiselt oluline, et on eestvedajaid, kes seda rolli kannavad ja loodetavasti leiavad ka järeltulijaid, kes seda traditsiooni edasi viivad," sõnas Karis.