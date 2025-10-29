X!

Mets vahetati karikamängus krampide tõttu välja, St. Pauli võitis penaltitega

Jalgpall
Karol Mets arstide saatel platsilt lahkumas
Karol Mets arstide saatel platsilt lahkumas Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/WITTERS
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Karol Mets kuulus Saksamaa karikavõistluste 1/16-finaalis Hoffenheimi vastu St. Pauli algkoosseisu, kuid lahkus platsilt enne normaalaja lõppu. Mets kinnitas Soccernet.ee-le, et põhjuseks polnud vigastus, vaid tugevad krambid.

Koduväljakul mänginud St. Pauli siirdus poolajapausile 1:0 eduseisus, aga samuti Bundesligas mängiv Hoffenheim lõi kohe teise poolaja alguses 1:1 viigivärava. Mets vahetati teise poolaja üleminutitel mängust välja algselt justkui vigastuse tõttu, kuid tegelikult mitte. "Ei saanud viga. Jalad olid igalt poolt krampis," hajutas Mets ehmatuse kiirelt pärast mängu Soccernet.ee-ga vesteldes.

Mäletatavasti naasis Mets hiljuti 11-kuuliselt vigastuspausilt ning pidas klubi eest alles teise (lisaks koondisematš Moldova vastu) ligi 90-minutilise mängu. "Just, eks paus oli pikk. Kõik on okei," lisas ta.

Pärast 1:1 lõppenud normaalaega läks mäng lisaajale, mis lõppes 2:2 ja võitja otsustati penaltiseerias, mille St. Pauli võitis seisuga 8:7.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

