Mets vahetati karikamängus krampide tõttu välja, St. Pauli võitis penaltitega

Koduväljakul mänginud St. Pauli siirdus poolajapausile 1:0 eduseisus, aga samuti Bundesligas mängiv Hoffenheim lõi kohe teise poolaja alguses 1:1 viigivärava. Mets vahetati teise poolaja üleminutitel mängust välja algselt justkui vigastuse tõttu, kuid tegelikult mitte. "Ei saanud viga. Jalad olid igalt poolt krampis," hajutas Mets ehmatuse kiirelt pärast mängu Soccernet.ee-ga vesteldes.

Mäletatavasti naasis Mets hiljuti 11-kuuliselt vigastuspausilt ning pidas klubi eest alles teise (lisaks koondisematš Moldova vastu) ligi 90-minutilise mängu. "Just, eks paus oli pikk. Kõik on okei," lisas ta.

Pärast 1:1 lõppenud normaalaega läks mäng lisaajale, mis lõppes 2:2 ja võitja otsustati penaltiseerias, mille St. Pauli võitis seisuga 8:7.

