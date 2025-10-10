Arand Zhengzhou GP eel: paadid on võistluseks valmis

Kui Shanghai GP-l tuli sportlastel võidelda kuumusega siis pea 1000 kilomeetrit sisemaal asuvas Zhengzhous ootas jahe ja vihmane ilm.

"Meie paadid on võistluseks valmis. Mõlemad paadid ja mootorid töötavad perfektselt," ütles Arand. "Mis eelmise nädalaga erineb, on see, et tegime

ühe lisa õhuvõtuava. Väga hea asi, aga võib-olla natuke valel ajal. Kuna Shanghais ma tundsin, et kokpitti ei tulnud piisavalt õhku, siis me

tegime uue õhuvõtusüsteemi. Kuid ma kardan, et kui see nädalavahetus seda kasutada, peab kasuka selga panema."

Hiina Zhengzhou GP-l sõidetakse reedesel päeval vabatreeningud, laupäeval kvalifikatsioonid ja sprindisõidud ning pühapäeval põhisõit.

Arand on pärast kaht etappi F1 MM-sarjas viiendal kohal, liidrina jätkab rootslane Jonas Andersson. Teisel kohal on Arandi tiimikaaslane Rusty Wyatt ja kolmandat kohta hoiab soomlane Alec Weckström. Kogu esikuuik mahub kaheksa punkti sisse.