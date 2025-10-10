X!

Arand Zhengzhou GP eel: paadid on võistluseks valmis

Veemoto
Stefan Arand
Stefan Arand Autor/allikas: Simon Palfrader
Veemoto

Eesti veemotosportlane Stefan Arand võistleb sel nädalavahetusel Hiinas Zhengzhous toimuval F1 sarja etapil.

Kui Shanghai GP-l tuli sportlastel võidelda kuumusega siis pea 1000 kilomeetrit sisemaal asuvas Zhengzhous ootas jahe ja vihmane ilm. 

"Meie paadid on võistluseks valmis. Mõlemad paadid ja mootorid töötavad perfektselt," ütles Arand. "Mis eelmise nädalaga erineb, on see, et tegime
ühe lisa õhuvõtuava. Väga hea asi, aga võib-olla natuke valel ajal. Kuna Shanghais ma tundsin, et kokpitti ei tulnud piisavalt õhku, siis me
tegime uue õhuvõtusüsteemi. Kuid ma kardan, et kui see nädalavahetus seda kasutada, peab kasuka selga panema."

Hiina Zhengzhou GP-l sõidetakse reedesel päeval vabatreeningud, laupäeval kvalifikatsioonid ja sprindisõidud ning pühapäeval põhisõit.

Arand on pärast kaht etappi F1 MM-sarjas viiendal kohal, liidrina jätkab rootslane Jonas Andersson. Teisel kohal on Arandi tiimikaaslane Rusty Wyatt ja kolmandat kohta hoiab soomlane Alec Weckström. Kogu esikuuik mahub kaheksa punkti sisse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

13:12

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

12:37

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

12:02

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

11:31

Reedel stardib naiste meistriliiga hooaja viimane ring

10:59

Alžeeria jalgpallikoondis kindlustas pileti MM-finaalturniirile

10:26

Arand Zhengzhou GP eel: paadid on võistluseks valmis

09:53

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

09:19

Tuchel ei ole Inglismaa fännidega rahul: Wembley oli vaikne

08:42

Austria lõi MM-valiksarjas San Marino värava palle täis

08:05

Eesti malenaiskond mängis Serbiaga viiki, Narva alistas Euroopa meistri

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09.10

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

09.10

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

09.10

A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum Uuendatud

09.10

Soome tuli Leedu vastu kaotusseisust võidukalt välja

00:00

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

09.10

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

09.10

LeBroni suur teadaanne osutus konjakireklaamiks

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo