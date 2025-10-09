X!

A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum

Jalgpall
{{1760017200000 | amCalendar}}
Foto: Priit Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ning Eesti Jalgpalli Liit avasid neljapäeval A. Le Coq Arenal elamusliku jalgpallimuuseumi, kus on eksponeeritud erinevaid esemeid ja materjali Eesti jalgpalli ajaloost. Külalistele avatakse muuseum 11. oktoobril ehk Eesti ja Itaalia vahelise kohtumisega samal päeval.

Muuseumis saab testida oma osavust Karl Jakob Heina vastu reaktsiooniseinal, kommenteerida päris kommentaatoriboksis mängu koos legendaarse Tarmo Tiisleriga, panna end tehnoloogia abil tippjalgpalluri rolli ja kogeda eriefektidega elamuskino.

Spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja ütles ERR-ile, et jalgpallimuuseumi sünnilugu on tegelikult päris pikk. "Oleme Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi arendanud viimastel aastatel päris hoogsalt ja otsinud võimalusi, kuidas teha spordikultuuri tutvustamist laiemaks. Oleme Tallinna lennujaamas, oleme Käärikul ja nüüd oleme A. Le Coq Arenal, Eesti jalgpallimaailma südames," ütles ta.

"[Eesti Jalgpalli Liit] tahtis muuseumi väga, aga nende roll on pigem olnud toetav. Nende kaudu oleme saanud väga palju esemeid näitusele, samamoodi on need ruumid koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga jalgpallimuuseumi kasutuses."

"Muuseum on avatud igapäevaselt, see toimub koostöös Sportlandiga, sisenemine muuseumisse käib läbi Sportlandi jalgpallipoe. Koondisemängude eel ja järel on samamoodi võimalik muuseumit külastada," lisas Randoja.

Vitriinisaalis eksponeeritakse haruldasi Eesti jalgpallilooga seotud esemeid, sportlaste varustust, karikaid ja medaleid – iga vitriin jutustab oma loo: Eesti jalgpallitipud, kohtunike lugu, mängureeglid, fännimaailm, rahvusvahelised tähed ja palju muud. Jalgpallimuuseum hakkab peagi pakkuma ka erinevaid haridusprogramme ja eksklusiivseid A. Le Coq Arena staadionituure. "Väljapanek on mitmekesine, meil on siin alates 1920-ndate kuni Karl Jakob Heina ja Karol Metsa varustuseni välja. Lisaks esemetele on siin väga palju audiovisuaalset sisu, lisaks erinevaid käed-külge tegevusi," ütles Randoja.

Ühes vitriinis on ka Aivar Pohlaku vest. "Vest sai siia täna Aivar Pohlakule, aga see on siin mitmel põhjusel. Me avame mõne eseme kaudu 1990-ndate jalgpalli, taasiseseisvunud Eesti jalgpallikultuuri algust ja kõiki neid katsumusi," selgitas Randoja. "Ja teisalt on väga palju küsitud, kui oleme kellelegi rääkinud, et Eesti jalgpallimuuseum on tulemas, siis tihtipeale on küsitud, kas Aivar Pohlaku vest ka vitriinis on. Tegime ära!"

Toimetaja: Kristjan Kallaste

