Jalgpallimuuseumi näitusel saab näha maailmameistrite särke

Esmaspäeval avati A. Le Coq Arenal asuvas Eesti Jalgpallimuuseumis näitus "Maailmameistrid on kohal", mis toob külastajateni maailmameistriks tulnud koondiste mängusärgid.

Näituse särgid pärinevad Eesti jalgpallikoondislastelt, kes on need saanud traditsioonilise särgivahetuse käigus pärast ametlikke kohtumisi. Eesti meeskonnal on olnud võimalus mängida kõigi kaheksa jalgpalli maailmameistriks tulnud riigiga ning nende vastasseisude koguarv on praeguseks täpselt 25.

"Maailmameistrivõistlused on kohe-kohe käes ning siinsel publikul on nüüd võimalus seal võidutsenud koondiste särkidega tutvuda ning meenutada, et ka Eesti koondis on nende kõigiga jalgpalliplatsil kohtunud," sõnas jalgpallimuuseumi uue näituse kuraator Joosep Markus Pild. "Suur tänu Eesti vutimeestele, kes oma isikliku kogu lahkelt mõneks ajaks muuseumile usaldasid."

Näitusega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Eesti Jalgpallimuuseumis A. Le Coq Arenal kolme kuu jooksul. Muuseumi on ellu kutsunud Tartus tegutsev Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ning loodud koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja Sportland Eestiga.

Jalgpallimuuseumis saab näha järgmiseid mängusärke: