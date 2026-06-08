X!

Jalgpallimuuseumi näitusel saab näha maailmameistrite särke

Jalgpall
"Maailmameistrid on kohal" Autor/allikas: Liisi Troska
Jalgpall

Esmaspäeval avati A. Le Coq Arenal asuvas Eesti Jalgpallimuuseumis näitus "Maailmameistrid on kohal", mis toob külastajateni maailmameistriks tulnud koondiste mängusärgid.

Näituse särgid pärinevad Eesti jalgpallikoondislastelt, kes on need saanud traditsioonilise särgivahetuse käigus pärast ametlikke kohtumisi. Eesti meeskonnal on olnud võimalus mängida kõigi kaheksa jalgpalli maailmameistriks tulnud riigiga ning nende vastasseisude koguarv on praeguseks täpselt 25.

"Maailmameistrivõistlused on kohe-kohe käes ning siinsel publikul on nüüd võimalus seal võidutsenud koondiste särkidega tutvuda ning meenutada, et ka Eesti koondis on nende kõigiga jalgpalliplatsil kohtunud," sõnas jalgpallimuuseumi uue näituse kuraator Joosep Markus Pild. "Suur tänu Eesti vutimeestele, kes oma isikliku kogu lahkelt mõneks ajaks muuseumile usaldasid."

Näitusega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Eesti Jalgpallimuuseumis A. Le Coq Arenal kolme kuu jooksul. Muuseumi on ellu kutsunud Tartus tegutsev Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ning loodud koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja Sportland Eestiga.

Jalgpallimuuseumis saab näha järgmiseid mängusärke:

  • Wayne Rooney särk, mis on vahetatud 2007. aasta oktoobris Wembley staadionil Raio Piirojaga. Piiroja kinkis särgi armastatud spordiajakirjanik Tarmo Tiislerile.
  • Sergio Ramose särk, mis on vahetatud Raio Piirojaga 2008. aasta oktoobris Tallinnas, A. Le Coq Arenal.
  • Andre Santose särk, mis on vahetatud Konstantin Vassiljeviga 2009. augustis Tallinnas, A. Le Coq Arenal.
  • Antonio Cassano särk, mis on vahetatud Raio Piirojaga 2010. aasta septembris Tallinnas, A. Le Coq Arenal.
  • Walter Gargano särk, mis on vahetatud Raio Piirojaga 2011. aasta märtsis Tallinnas, A. Le Coq Arenal.
  • Hatem Ben Arfa särk, mis on vahetatud Taijo Tenistega 2012. aasta juunis Le Mansis, MMArenal.
  • Niklas Süle särk, mis on vahetatud Karol Metsaga 2019. aasta oktoobris Tallinnas, A. Le Coq Arenal.
  • Julian Alvarezi särk, mis on vahetatud Taijo Tenistega 2022. aasta juunis Pamplonas, El Sadari staadionil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:45

Taani jalgpallikoondise arst: Eriksen võis saada südamestimulaatorilt šoki

16:28

Perez jätkab Madridi Reali presidendina, Mourinho naaseb peatreeneriks

14:27

Jalgpallimuuseumi näitusel saab näha maailmameistrite särke

13:54

Eesti U-21 jalgpallinoored said Balti turniirilt kaks viiki

12:50

Marokot on MM-i eel tabanud vigastustelaine, Horvaatia teenis võidu

12:11

Lepik vigastas Balti turniiril jälle põlve ristatisidet

12:02

Taani jalgpallitäht kukkus taas väljakul kokku Uuendatud

10:17

Henn asendas Balti turniiri finaaliks vigastatud Lepiku ja Sappineni

08:05

Itaalia krooniti enam kui 7000 pealtvaataja ees U-17 Euroopa meistriks

07.06

Sõpruskohtumine Portugali ja Tšiili vahel kujunes kähmluseks

sport.err.ee uudised

17:45

Taani jalgpallikoondise arst: Eriksen võis saada südamestimulaatorilt šoki

17:09

Serena Williams naaseb profitennisesse: miks mitte?

16:49

Hollandi rattatäht võitis ka kolmanda suurtuuri

16:28

Perez jätkab Madridi Reali presidendina, Mourinho naaseb peatreeneriks

15:55

Suri 20-aastane Eesti saalihokimängija ja treener

15:31

Soomeri tiimi nädalavahetus läks aiataha: polnud meie päev

15:02

TV 10 Olümpiastarti finaaletapi ajal toimub Valgas ka olümpiapäev

14:27

Jalgpallimuuseumi näitusel saab näha maailmameistrite särke

13:54

Eesti U-21 jalgpallinoored said Balti turniirilt kaks viiki

13:22

Eesti hokikoondise peatreener saab ka HC Panteri juhendajaks

12:50

Marokot on MM-i eel tabanud vigastustelaine, Horvaatia teenis võidu

12:11

Lepik vigastas Balti turniiril jälle põlve ristatisidet

12:02

Taani jalgpallitäht kukkus taas väljakul kokku Uuendatud

11:46

Kotsar sõlmis Yokohamaga lepingupikenduse

11:13

Pariisis finaali jõudnud poolatar kerkis edetabelis pea 100 koha võrra

10:41

Ojakäär pidi California turniiri finaalis vastase paremust tunnistama

10:17

Henn asendas Balti turniiri finaaliks vigastatud Lepiku ja Sappineni

09:52

Teigamägi tutvustas asepresidente: igal spordivaldkonnal peab olema hääl

09:42

Rump lõpetas Paul Ricardi 12 tunni sõidu teisel kohal

09:07

Läti 3x3 meeskond tuli Poolas maailmameistriks

loetumad

07.06

Duplantis jäi üle aastate Teemantliigas võiduta

07.06

Alexander Zverev krooniti esmakordselt slämmivõitjaks

12:02

Taani jalgpallitäht kukkus taas väljakul kokku Uuendatud

07.06

Antonelli jätkas võiduseeriat, Verstappen piirdus ühe ringiga

08:34

Drelli koduklubi pääses Hispaania kõrgliigas poolfinaali

15:55

Suri 20-aastane Eesti saalihokimängija ja treener

06.06

Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali

08:05

Itaalia krooniti enam kui 7000 pealtvaataja ees U-17 Euroopa meistriks

09:52

Teigamägi tutvustas asepresidente: igal spordivaldkonnal peab olema hääl

07.06

Sõpruskohtumine Portugali ja Tšiili vahel kujunes kähmluseks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo