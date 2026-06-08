Jalgpallimuuseumi näitusel saab näha maailmameistrite särke
Esmaspäeval avati A. Le Coq Arenal asuvas Eesti Jalgpallimuuseumis näitus "Maailmameistrid on kohal", mis toob külastajateni maailmameistriks tulnud koondiste mängusärgid.
Näituse särgid pärinevad Eesti jalgpallikoondislastelt, kes on need saanud traditsioonilise särgivahetuse käigus pärast ametlikke kohtumisi. Eesti meeskonnal on olnud võimalus mängida kõigi kaheksa jalgpalli maailmameistriks tulnud riigiga ning nende vastasseisude koguarv on praeguseks täpselt 25.
"Maailmameistrivõistlused on kohe-kohe käes ning siinsel publikul on nüüd võimalus seal võidutsenud koondiste särkidega tutvuda ning meenutada, et ka Eesti koondis on nende kõigiga jalgpalliplatsil kohtunud," sõnas jalgpallimuuseumi uue näituse kuraator Joosep Markus Pild. "Suur tänu Eesti vutimeestele, kes oma isikliku kogu lahkelt mõneks ajaks muuseumile usaldasid."
Näitusega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Eesti Jalgpallimuuseumis A. Le Coq Arenal kolme kuu jooksul. Muuseumi on ellu kutsunud Tartus tegutsev Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ning loodud koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja Sportland Eestiga.
Jalgpallimuuseumis saab näha järgmiseid mängusärke:
- Wayne Rooney särk, mis on vahetatud 2007. aasta oktoobris Wembley staadionil Raio Piirojaga. Piiroja kinkis särgi armastatud spordiajakirjanik Tarmo Tiislerile.
- Sergio Ramose särk, mis on vahetatud Raio Piirojaga 2008. aasta oktoobris Tallinnas, A. Le Coq Arenal.
- Andre Santose särk, mis on vahetatud Konstantin Vassiljeviga 2009. augustis Tallinnas, A. Le Coq Arenal.
- Antonio Cassano särk, mis on vahetatud Raio Piirojaga 2010. aasta septembris Tallinnas, A. Le Coq Arenal.
- Walter Gargano särk, mis on vahetatud Raio Piirojaga 2011. aasta märtsis Tallinnas, A. Le Coq Arenal.
- Hatem Ben Arfa särk, mis on vahetatud Taijo Tenistega 2012. aasta juunis Le Mansis, MMArenal.
- Niklas Süle särk, mis on vahetatud Karol Metsaga 2019. aasta oktoobris Tallinnas, A. Le Coq Arenal.
- Julian Alvarezi särk, mis on vahetatud Taijo Tenistega 2022. aasta juunis Pamplonas, El Sadari staadionil.
Toimetaja: Kristjan Kallaste