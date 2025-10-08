Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

Chemnitz rebis suure vahe sisse juba esimesel poolajal, sest vaheajale mindi Saksamaa klubi 24-punktises eduseisus. Teisel poolajal seda hoiti ja viimase perioodi alguseks juhiti korraks isegi 30 silmaga 76:46, kuid lõpus lasti Leedu klubi pisut ligemale.

Kullamäe mängis Lietkabelise eest 25 minutit ja viskas meeskonna resultatiivseimana 13 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 1/6), võttis kuus lauapalli, jagas kaks tulemuslikku söötu, tegi kolm vaheltlõiget, kaotas kolm korda palli ja tegi kaks viga.

Jamel Morris lisas 11 ja Gabrielius Maldunas kümme silma ning Paulius Danuševiciuse arvele kogunes tosin lauapalli. Võitjate resultatiivseimaks osutus ääremängija Ty Brewer 19 punktiga.

Mõlemal meeskonnal on nüüd B-grupi tabelis kirjas üks võit ja üks kaotus. Lietkabelis oli avavoorus saanud jagu Istanbuli Besiktasest 85:79. Järgmisel nädalal võõrustatakse kahe võiduga jätkavat teist Saksamaa klubi Ulmi.