X!

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

Korvpall
Kristjan Kullamäe
Kristjan Kullamäe Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Jan Huebner
Korvpall

Eesti korvpalluri Kristjan Kullamäe koduklubi Panevežyse Lietkabelis kaotas korvpalli EuroCupi sarja teises voorus võõrsil Chemnitzile kindlalt 67:86 (17:28, 12:25, 17:18, 21:15).

Chemnitz rebis suure vahe sisse juba esimesel poolajal, sest vaheajale mindi Saksamaa klubi 24-punktises eduseisus. Teisel poolajal seda hoiti ja viimase perioodi alguseks juhiti korraks isegi 30 silmaga 76:46, kuid lõpus lasti Leedu klubi pisut ligemale.

Kullamäe mängis Lietkabelise eest 25 minutit ja viskas meeskonna resultatiivseimana 13 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 1/6), võttis kuus lauapalli, jagas kaks tulemuslikku söötu, tegi kolm vaheltlõiget, kaotas kolm korda palli ja tegi kaks viga.

Jamel Morris lisas 11 ja Gabrielius Maldunas kümme silma ning Paulius Danuševiciuse arvele kogunes tosin lauapalli. Võitjate resultatiivseimaks osutus ääremängija Ty Brewer 19 punktiga.

Mõlemal meeskonnal on nüüd B-grupi tabelis kirjas üks võit ja üks kaotus. Lietkabelis oli avavoorus saanud jagu Istanbuli Besiktasest 85:79. Järgmisel nädalal võõrustatakse kahe võiduga jätkavat teist Saksamaa klubi Ulmi.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

23:22

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

22:54

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve Uuendatud

22:46

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

17:16

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

07.10

Tartu Ülikool täienes ameeriklasest keskmängijaga

07.10

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

07.10

Resultatiivse Kosareva klubi alustas Portugalis emotsionaalse võiduga

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

06.10

Ametlik: Brett Nõmm liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

06.10

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

05.10

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

videod

sport.err.ee uudised

23:46

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

23:22

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

23:05

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

22:54

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve Uuendatud

22:46

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

22:02

ETV spordisaade, 8. oktoober

21:10

Salahi väravad aitasid Egiptuse MM-finaalturniirile

20:17

Eesti malenaised mängisid Inglismaaga viiki

19:33

Läti väravavaht tegi NHL-is uue klubi eest suurepärase debüüdi

19:13

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

18:48

Auger-Aliassime sai revanši, Medvedev raske võidu

18:03

Mölder ei saanud Monastiris avaringist edasi

17:41

Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt

17:16

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

16:47

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

loetumad

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

07.10

Uku Jürjendal teeb profipoksi debüüdi: loodetavasti ma ei tee mõnda jalalööki

08:08

Eesti malenaiskond jätkas EM-il võidukalt

14:35

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

08:48

Kersti Kaljulaid: spordis ei ole demokraatiat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo