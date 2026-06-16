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Pingilt sekkunud Lukaku tekitas koheselt Egiptuse vastu viigivärava

Jalgpalli MM
Kevin De Bruyne ja Romelu Lukaku
Kevin De Bruyne ja Romelu Lukaku Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Nii Egiptuse kui ka Belgia jalgpallikoondis skooris Põhja-Ameerikas toimuval MM-finaalturniiril ühe värava, Belgia tabamuse eest hoolitses vaid loetud sekundid enne seda platsile tulnud Romelu Lukaku.

Egiptus läks Seattle'is toimunud kohtumist juhtima 20. minutil, mil Emam Ashour kauni kauglöögiga oma koondisekarjääri esimese tabamuse kirja sai. 33. minutil sai ka Mostafa Ziko löögile, kuid Belgia esikinnas Thibaut Courtois tegi hea tõrje ning poolajapausile mindi 1:1 viigiseisul.

Teine poolaeg algas tempokalt ning mõlemad meeskonnad said võimalusi, seejuures tabas Belgia tugitala Kevin De Bruyne karistuslöögist posti. 66. minutil tõi Belgia peatreener Rudi Garcia platsile ründetähe Romelu Lukaku ning tema mõju oli kohene. Belgia koondise ajaloo resultatiivseim mees põhjustas vaid loetud sekundid pärast platsile tulemist värava, mis läks ametlikult kirja Egiptuse omaväravana, aga ilma võimsa ründajata poleks Mohamed Hany madalat tsenderdust oma puuri suunanud.

Belglased jätkasid seejärel jahti võiduväravale ning jõudsid 83. minutil lähedale, kui Brandon Mechele peaga löögile sai, aga Oufa Shoberi tegi suurepärase tõrje. Neli minutit hiljem sai Lukaku samuti peaga löögile, aga pall lendas üle lati. Belgia tekitas ka üleminutitel paar ohtlikku momenti, aga võiduväravat lüüa ei õnnestunud ning G-alagrupi esimene kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

G-alagrupp

Belgia

1
:
1

Egiptus

90:00

  • Hany (ov)66'
  • Ashour19'

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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