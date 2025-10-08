Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

Samal ajal võistleb Abu Dhabis juunioride GP-sarjas naiste üksiksõidus Maria Eliise Kaljuvere. Kaljuvere jaoks on tegemist hooaja teise juunioride GP stardiga. Augusti lõpus Anakaras sai ta kuuenda koha.

Naiste üksiksõidu lühikava toimub neljapäeval kell 13.15 ja vabakava laupäeval kell 12.30.

Naiste üksiksõidus on konkurentsis 25 uisutajat. Kristina Lisovskaja sõidab lühikava 11-ndana. Nataly Langebraurile tõi loos 20. stardipositsiooni.

Meeste üksiksõidu lühikava algab neljapäeval, 9. oktoobril, kell 19.30. Vabakava on kavas päev hiljem algusega kell 14.15.

Arlet Levandi jaoks on Tbilisi võistlus selle hooaja esimene Challenger seeria start.

Meeste üksiksõidus teeb hooaja teise rahvusvahelise stardi Aleksandr Selevko, kes augustis USA-s Challenger võistlusel jõudis poodiumile. Tbilisis tõi loos talle lühikavaks viimase, 18. stardipositsiooni.

Neljapäeval, 9. oktoobril algaval rahvusvahelise uisuliidu Challenger seeria etapil Tbilisis võistlevad meeste üksiksõidus Aleksandr Selevko ning Arlet Levandi. Naiste üksiksõidus teevad eestlastest kaasa Nataly Langebraur ja Kristina Lisovskaja.

