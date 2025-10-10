X!

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

Iluuisutamine
Arlet Levandi
Arlet Levandi Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Gruusias Tbilisis peetaval ISU Challengeri võistlusel ebaõnnestus lühikavas kolmanda koha saanud Aleksandr Selevkol vabakava ja ta langes esikümne lõppu, hea vabakava teinud Arlet Levandi kerkis neljandaks.

Vabakavas kukkus Selevko esimesel kaskaadil ja kaotas punkte ka teisel kaskaadil. Lõpuks oli ta vabakavas 128,17 punktiga 11., kahe kava kokkuvõttes kukkus ta kolmandalt kohalt üheksandaks, kogudes 208,14 punkti.

Lühikavas kaheksas olnud Levandi teenis vabakava eest 150,83 punkti, mis on tema viimaste aastate üks paremaid punktisummasid. Levandi isiklik rekord on kaks aastat tagasi Soomes teenitud 152,47 punkti. Vabakava neljanda kohaga kerkis Levandi ka üldarvestuses neljandaks, kogudes kahe kavaga 223,53 punkti. See on ühtlasi ka tema uus isiklik rekord.

Challengeride tulemuste põhjal selguvad Eestit jaanuaris EM-il esindavad iluuisutajad.

Esikoha sai Tbilisis kodupubliku ees uisutanud Nika Egadze, kes oli mõlemas kavas parim ja teenis kokku 261,02 punkti. Teine oli 249,30 punktiga ameeriklane Jason Brown ja kolmandaks tõusis tänu heale vabakavale USA uisutaja Tomoki Hiwatashi, kogudes 237,11 punkti.

Naiste üksiksõidus selguvad Gruusias parimad laupäeval. Lühikavas oli Nataly Langerbaur kümnes ja Kristina Lisovskaja 17., juhib Gruusiat esindav kahe aasta tagune Euroopa meister Anastassia Gubanova.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

iluuisutamise uudised

17:31

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

27.09

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

27.09

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

27.09

Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

27.09

Neljakordsel hüppel kukkunud Selevko võttis Slovakkias sisse kuuenda koha

26.09

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

26.09

Petrõkina ja Mihhail Selevko avavad hooaja Slovakkias

25.09

Churakov tuli juunioride GP-etapil kümnendaks

24.09

14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

20.09

Lisovskajal ei õnnestunud Pekingis olümpiakohta välja uisutada

19.09

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

videod

sport.err.ee uudised

20:02

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

19:29

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

19:19

Noormeeste U-19 jalgpallikoondis võitis Leedut

18:42

Rinderknech kordas üllatajast nõo saavutust, Medvedev jõudis uue tähiseni

17:57

Eesti golfimeeskond jätkab MM-il 30. kohal, LAV liigub võidu suunas

17:31

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

17:00

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

16:25

Paolini sai esimest korda Swiatekist jagu, Sabalenka jätkas võimast seeriat

15:57

Eesti sõudjad alustavad Endreksoni juhendamisel meresõudmise EM-i

15:29

LA Dodgers jõudis vastasviskaja koleda eksimuse toel poolfinaali

14:57

Esmakordselt Klassiku sarja võitnud Ränkel: õnneks pidasin lõpuni vastu

14:20

Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

14:10

Maroko ja USA lülitasid tunamulluse poolfinaalpaari konkurentsist

13:43

Tallinnas toimunud UEFA jalgpalliametnike kursus jõudis eduka lõpuni

13:12

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo