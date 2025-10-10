Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

Gruusias Tbilisis peetaval ISU Challengeri võistlusel ebaõnnestus lühikavas kolmanda koha saanud Aleksandr Selevkol vabakava ja ta langes esikümne lõppu, hea vabakava teinud Arlet Levandi kerkis neljandaks.

Vabakavas kukkus Selevko esimesel kaskaadil ja kaotas punkte ka teisel kaskaadil. Lõpuks oli ta vabakavas 128,17 punktiga 11., kahe kava kokkuvõttes kukkus ta kolmandalt kohalt üheksandaks, kogudes 208,14 punkti.

Lühikavas kaheksas olnud Levandi teenis vabakava eest 150,83 punkti, mis on tema viimaste aastate üks paremaid punktisummasid. Levandi isiklik rekord on kaks aastat tagasi Soomes teenitud 152,47 punkti. Vabakava neljanda kohaga kerkis Levandi ka üldarvestuses neljandaks, kogudes kahe kavaga 223,53 punkti. See on ühtlasi ka tema uus isiklik rekord.

Challengeride tulemuste põhjal selguvad Eestit jaanuaris EM-il esindavad iluuisutajad.

Esikoha sai Tbilisis kodupubliku ees uisutanud Nika Egadze, kes oli mõlemas kavas parim ja teenis kokku 261,02 punkti. Teine oli 249,30 punktiga ameeriklane Jason Brown ja kolmandaks tõusis tänu heale vabakavale USA uisutaja Tomoki Hiwatashi, kogudes 237,11 punkti.

Naiste üksiksõidus selguvad Gruusias parimad laupäeval. Lühikavas oli Nataly Langerbaur kümnes ja Kristina Lisovskaja 17., juhib Gruusiat esindav kahe aasta tagune Euroopa meister Anastassia Gubanova.