Floralt skalbi võtnud Sportingu treener: teised tiimid on kõvasti juurde pannud

Foto: Kuvatõmmis/ETV
Esimest hooaega naiste jalgpalli Eesti meistrivõistlustel peatreenerina tegutsev Merily Toom on Saku Sportinguga püüdmas hõbemedalit.

Mängijaputsad varna riputanud ja kohe noorenenud koosseisuga Saku Sportingut peatreenerina juhendama asunud Merily Toom on oma debüüthooajal koduliigas võitnud 21 mängust 14.

"Hooaja alguses oli selline mõnus ootusärevus sees, et minule täiesti uus roll ja tiim ka ju tegelikult muutus päris palju, sest mitmed kogenumad mängijad lõpetasid karjääri ära ning ehitamine hakkas suhteliselt nullist pihta," rääkis Toom ERR-ile.

"Ma olen väga rahul, et tüdrukud on olnud megatublid ja arvan, et nad on siiani andnud endast kõik kooli ja tööde kõrval, et ei ole saanud rohkem midagi nõuda."

Ainsana naiskonnana liidrist Tallinna Florast jagu saanud Sporting on Eesti meistrivõistlustel teisel kohal. Kuue punktiga edestatakse Tabasalu ja seitsme punktiga Viimsit. Ees on veel kuus vooru.

"Sel aastal on liiga olnud üleüldse selline tihe ja põnev. Flora on ikkagi sammuke meist kõigist ees, aga teised tiimid on kõvasti juurde pannud," märkis mängijana 15 meistriliiga medalit võitnud Toom.

"Me hooaja alguses ei pannud endale kohe eesmärki, et olid mitmed pisemad eesmärgid ja kui me need täidame, siis tuleb see koht, mis tuleb. Me kasvame alles üheks ja kui sealt tuleb hõbemedal, siis ma olen väga rahul," lisas 38-kordne Eesti internatsionaal.

Naiste meistriliiga jätkub sel reedel ning kulmineerub 15. novembril ja viimases voorus mängib Sporting just Floraga.

Tabeliseis: 1. Flora 58 punkti, 2. Sporting 44 p, 3. Tabasalu 38 p, 4. Viimsi 37 p, 5. Kalev 24 p, 6. Tammeka 14 p, 7. Elva 10 p, 8. Ararat -

Toimetaja: Henrik Laever

