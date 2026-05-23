Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks

Esimest korda karikafinaalis mänginud Paide asus kohtumist juba kolmandal minutil Renate-Ly Mehevetsi väravast juhtima, aga 21. minutil viigistas Emma Treiberg seisu ja 33. minutil lõi Treiberg enda teise värava.

50. minutil viis Katriin Saulus Sportingu 3:1 juhtima ja lõppseisu vormistas Grete Daut esimesel üleminutil.

"Meil oli väga kindel mänguplaan ja selget mõtted, kuidas mängule vastu tuleme. Täna need toimisid ja kõik lahenes ideaalselt," rõõmustas Sportingu peatreener Merily Toom. "Meil on natuke see maine, et jääme kaotusseisu ja saame sellest justkui indu juurde, see [Paide värav] oli nii algfaasis, et see ei morjendanud meid."

Toom võitis mängijana neljal korral karikavõistlused, treenerina on see tema esimene triumf. Mis on selle juures teistmoodi? "Ma ei tea, nii äge tunne on ja mul tiimi üle nii hea meel, nad väärisid seda," arutles Toom. "Ma ei oskagi kohe niimoodi võrrelda."

"See on eriti magus, sest Paidest on palju räägitud, seda enam kõik ootasid nende võitu, aga me suutsime ikkagi suhteliselt suureskooriliselt võita ja see on väga-väga magus," hindas Treiberg. "Nad on muidugi väga hea tiim ja liigamängud on ka näidanud, et võib alati minna ühele või teisele poole kaldu, aga võib-olla sellepärast ongi magusam, et nende võitu oodati rohkem."

"Kaotusseis läks ka minu kapsaaeda, minu mängija lõi värava ja mul oli vaja tasa teha, mõtlesin et muudmoodi ei saa, kui on vaja lüüa," rääkis Treiberg enda panusest.

Esimest korda tuli Saku karikavõitjaks 2023. aastal, mullu tuli teise kohaga leppida ning nüüd tuldi teist korda karikavõitjaks.

Enne mängu:

2023. aastal karikavõitjaks tulnud Saku tänavune karikahooaeg algas veerandfinaalis korraliku proovikiviga, kui vastaseks saadi karikakaitsja Tallinna FC Flora. Tõeliseks põnevuslahinguks kujunenud matšis suudeti normaalaja teisel üleminutil lüüa seisuks 1:1, mis viis mängu lisaajale, ning sealgi suudeti Gerda Guštšini imelise kauglöögi toel kaotusseisust välja tulla.

Lisaaja järel oligi tablool seis 2:2. Penaltiseerias näitas Saku aga tugevamat närvi ning lunastas pääsme järgmisesse ringi. Ka poolfinaalis näidati vaprat võitlusvaimu: Viimsi JK vastu tuldi kahel korral kaotusseisust välja ning võideti lõpuks 3:2.

Paide karikateekond algas mullu septembris kaheksandikfinaaliga, kus alistati Põlva FC Lootos 4:2. Kuna 2026. aastaks kerkiti meistriliigasse, hangiti talve jooksul võistkonda arvukalt väärt täiendusi: uuenenud koosseisu najal purustati Tartu JK Tammeka veerandfinaalis koguni 14:0.

Poolfinaalgi ei valmistanud Paidele raskusi: FC Elvast saadi jagu 5:0. Niisiis pääseski Kesk-Eesti naiskond ajaloos esimest korda karikafinaali.