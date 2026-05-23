X!

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks

Jalgpall
{{1779520320000 | amCalendar}}
Foto: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Jalgpalli naiste karikafinaalis alistas Saku Sporting Pärnu rannastaadionil peetud kohtumises 4:1 Paide Linnanaiskonna, tulles teist korda naiste karikavõitjaks.

Esimest korda karikafinaalis mänginud Paide asus kohtumist juba kolmandal minutil Renate-Ly Mehevetsi väravast juhtima, aga 21. minutil viigistas Emma Treiberg seisu ja 33. minutil lõi Treiberg enda teise värava.

50. minutil viis Katriin Saulus Sportingu 3:1 juhtima ja lõppseisu vormistas Grete Daut esimesel üleminutil.

"Meil oli väga kindel mänguplaan ja selget mõtted, kuidas mängule vastu tuleme. Täna need toimisid ja kõik lahenes ideaalselt," rõõmustas Sportingu peatreener Merily Toom. "Meil on natuke see maine, et jääme kaotusseisu ja saame sellest justkui indu juurde, see [Paide värav] oli nii algfaasis, et see ei morjendanud meid."

Toom võitis mängijana neljal korral karikavõistlused, treenerina on see tema esimene triumf. Mis on selle juures teistmoodi? "Ma ei tea, nii äge tunne on ja mul tiimi üle nii hea meel, nad väärisid seda," arutles Toom. "Ma ei oskagi kohe niimoodi võrrelda."

"See on eriti magus, sest Paidest on palju räägitud, seda enam kõik ootasid nende võitu, aga me suutsime ikkagi suhteliselt suureskooriliselt võita ja see on väga-väga magus," hindas Treiberg. "Nad on muidugi väga hea tiim ja liigamängud on ka näidanud, et võib alati minna ühele või teisele poole kaldu, aga võib-olla sellepärast ongi magusam, et nende võitu oodati rohkem."

"Kaotusseis läks ka minu kapsaaeda, minu mängija lõi värava ja mul oli vaja tasa teha, mõtlesin et muudmoodi ei saa, kui on vaja lüüa," rääkis Treiberg enda panusest.

Esimest korda tuli Saku karikavõitjaks 2023. aastal, mullu tuli teise kohaga leppida ning nüüd tuldi teist korda karikavõitjaks.

Enne mängu:

2023. aastal karikavõitjaks tulnud Saku tänavune karikahooaeg algas veerandfinaalis korraliku proovikiviga, kui vastaseks saadi karikakaitsja Tallinna FC Flora. Tõeliseks põnevuslahinguks kujunenud matšis suudeti normaalaja teisel üleminutil lüüa seisuks 1:1, mis viis mängu lisaajale, ning sealgi suudeti Gerda Guštšini imelise kauglöögi toel kaotusseisust välja tulla.

Lisaaja järel oligi tablool seis 2:2. Penaltiseerias näitas Saku aga tugevamat närvi ning lunastas pääsme järgmisesse ringi. Ka poolfinaalis näidati vaprat võitlusvaimu: Viimsi JK vastu tuldi kahel korral kaotusseisust välja ning võideti lõpuks 3:2.

Paide karikateekond algas mullu septembris kaheksandikfinaaliga, kus alistati Põlva FC Lootos 4:2. Kuna 2026. aastaks kerkiti meistriliigasse, hangiti talve jooksul võistkonda arvukalt väärt täiendusi: uuenenud koosseisu najal purustati Tartu JK Tammeka veerandfinaalis koguni 14:0.

Poolfinaalgi ei valmistanud Paidele raskusi: FC Elvast saadi jagu 5:0. Niisiis pääseski Kesk-Eesti naiskond ajaloos esimest korda karikafinaali.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:59

Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

16:50

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

11:43

TÄNA OTSE | Kes kroonitakse Tipneri karikavõitjaks?

09:46

Trevor Hindi võistkond jäi karikafinaalis kaotajaks

22.05

Tarmo Kink enne finaali: üritan süstida mängijatesse enesekindlust

22.05

Alvaro Arbeloa ei jätka Madridi Reali peatreenerina

22.05

Eesti ja Gruusia jalgpallilegendid mängivad mai lõpus rahvusstaadionil

22.05

Guardiola lahkubki Cityst, Carrick jätkab Unitedi peatreenerina

22.05

Saksamaa meedia: Hein sõlmis Werderiga nelja aasta pikkuse lepingu

sport.err.ee uudised

16:59

Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

16:50

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

16:13

Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

15:43

Eesti Olümpiakomitee premeerib medali võitnud epeemeeskonna liikmeid

15:16

Priinits jõudis MK-etapil 16 parema sekka

14:28

Viimasel perioodil kolm väravat visanud Vegas võitis võõrsil ka teise mängu

13:54

Tiisaar ja Korotkov võitsid MK-etapil alagrupi, Hollas ja Remmelg kaotasid

13:27

Noor Eesti maadleja võitis U-15 EM-il pronksi

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

12:17

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

11:43

TÄNA OTSE | Kes kroonitakse Tipneri karikavõitjaks?

11:11

Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

10:42

Russell alustab Kanada sprindivõistlust esikohalt

09:46

Trevor Hindi võistkond jäi karikafinaalis kaotajaks

09:11

Saaremaa malefestivali välkturniiri võitis 23-aastane soomlane

08:44

Ajalooliselt kehvasti alustanud Thunder asus siiski seeriat juhtima

08:09

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Möödub sada aastat esimesest orienteerumisest Pirital

22.05

Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

22.05

Ellermann lõpetas oma uue hobusega Perilas viiendana

loetumad

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

22.05

Teigamägi sai kandidaadina 44, Tudeberg 18 EOK liikme toetuse

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

22.05

Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

22.05

Rannula tüüris Legia poolfinaali

08:09

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

16:50

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

11:11

Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

21.05

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo