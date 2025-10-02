Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

Singapuris on sel nädalavahetusel oodata kuni 31 kraadi sooja ja see tähendab, et sõitjad saavad soovi korral kasutada spetsiaalselt väljatöötatud jahutussüsteemi.

Vestidel on jahutusvedeliku torud, mis on ühendatud pumpade ja soojusvahetiga. Mõned süsteemi katsetanud sõitjad on aga juba kurtnud ebamugavust, sest kokpitis on niigi kitsas ja lisakraam muudab olukorra ebameeldivaks.

Seetõttu ei ole vestide kandmine kohustuslik, aga kohustuslik on siiski autosse panna vestide toimimiseks vajalik varustus. Samuti peavad vestita sõitjad võtma kaasa pool kilo lisaraskust, et nad ei saaks vestiga sõitjate ees kaalueelist.

Jahutusvestide süsteem töötati välja pärast 2023. aasta Katari GP-d, kus mitmed sõitjad vajasid kuumuses kannatades arstiabi. Briti vormelisõitja George Russell katsetas jahutusvesti tänavusel Bahreini GP-l ja kiitis selle heaks. "Muidugi on alati ruumi parandamiseks," kommenteeris Mercedese piloot. "Tahtsin seda proovida, seni tundub kõik hästi."

Singapuri GP toimub küll öisel ajal, aga suur kuumus ja niiskus teevad selle siiski sõitjate jaoks tunduvalt keerulisemaks. Nii võivad nad maksimaalselt kahetunnise sõidu jooksul kaotada oma kehakaalust kuni kuus kilogrammi.