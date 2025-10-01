FIFA asepresident: Iisraeli üle otsustagu ennekõike UEFA

Viimasel ajal on seoses sõjategevusega Gaza sektoris sagenenud nõudmised Iisraeli ühel või teisel moel korrale kutsuda, kaasa arvatud nende eemaldamisega rahvusvahelisest spordielust.

Näiteks inimõiguste organisatsioon Amnesty International palus kolmapäeval nii FIFA-lt kui ka UEFA-lt Iisraeli eemaldamist rahvusvahelistelt võistlustelt.

2026. aasta MM-valikturniiril kuuluvad Iisrael ja Eesti samasse valikgruppi. Omavahelised mängud on juba peetud ja Iisrael sai neist kuus punkti.

UEFA pidigi sel nädalal korraldama erakorralise hääletuse selle üle, kas peatada Iisraeli osalemine Euroopa võistlustel. Briti meedia teatel jäi plaan aga katki pärast seda, kui USA president Donald Trump tuli välja 20 punktist koosneva plaaniga, mis lõpetaks sõjategevuse selles regioonis.

Londonis toimuval spordikonverentsil viibinud FIFA asepresident Montagliani sõnul ongi tegemist ennekõike UEFA teemaga, kuna Iisrael on UEFA liige. "Ja ma aktepteerin mitte üksnes nende protsessi, vaid ka selle mis iganes tulemust," ütles kanadalane.

Juba neljapäeval on Zürichis FIFA nõukogu kogunemine ja seal Iisraeli küsimus kavas ei ole. Küll aga on kõne all 2026. aasta Kanada, USA ja Mehhiko MM-finaalturniiriga seonduv. Näiteks võetakse luubi alla mängude toimumise ajad, sest Põhja-Ameerikas tõotab tulla kuum suvi, mis jättis oma pitseri tänavu samas kohas peetud klubide MM-ile.

"See on meie piirkonnas alati probleem, et suved on kuumad. Isegi Kanadas on nad kuumad, mitte ainult USA-s ja seetõttu on oluline nendest asjadest õppu võtta," lausus ta ja lisas, et asju arutatakse ka ülemaailmsete ringhäälinguorganisatsioonidega.

Täielik mängude ajakava avalikustatakse pärast MM-i alagruppide loosimist 5. detsembril Washingtonis.