Euroopa jalgpalliliit: FIFA Baloguni otsus seab mängu aususe kahtluse alla

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) kritiseeris teravalt Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) otsuse vabastada USA koondise ründaja Folarin Balogun mängukeelust, nimetades seda enneolematuks ning hoiatades, et selline samm seab kahtluse alla võistluse usaldusväärsuse.

Folarin Balogun sai Bosnia ja Hertsegoviina vastu peetud kohtumises pärast VAR-i sekkumist punase kaardi. Tavapäraselt oleks see toonud talle automaatse ühemängulise võistluskeelu, kuid FIFA otsustas seekord mängukeeldu mitte rakendada. Nii saab Balogun osaleda kaheksandikfinaalis Belgia vastu.

UEFA rõhutas, et automaatne mängukeeld on võistlusmäärustes ette nähtud ning sellest ei tohiks erandeid teha.

"Kui reeglitest enam kinni ei peeta, on ohus nii mängu ausus kui ka võistluse usaldusväärsus," teatas UEFA. Alaliidu hinnangul loob FIFA otsus ohtliku pretsedendi, sest edaspidi võivad ka teised koondised sarnastes olukordades samasugust kohtlemist nõuda.

CBS Newsi teatel sündis FIFA otsus pärast seda, kui USA president Donald Trump palus Gianni Infantinol Baloguni juhtum uuesti üle vaadata. Hiljem tänas Trump FIFAt otsuse eest.

Ka FIFA endine president Sepp Blatter kritiseeris otsust, öeldes, et jalgpall ei tohiks kunagi sattuda poliitika mõju alla.

UEFA lisas, et seni on maailmameistrivõistlustel automaatsest mängukeelust pääsenud vaid üks punase kaardi saanud mängija – Garrincha 1962. aastal.