X!

Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

Kergejõustik
Jooksmine
Jooksmine Autor/allikas: 995645/Pixabay
Kergejõustik

Märtsikuus Barcelona maratonil teise koha pälvinud Keenia pikamaajooksja Cornelius Kibet Kiplagatile määrati viieaastane võistluskeeld.

31-aastane Kiplagat oli varasemalt teinud häid maratone, kuid sel aastal ületas ta Barcelonas finišijoone ajaga kaks tundi, neli minutit ja 54 sekundit, millega pälvis kõrgetasemelisel jooksul teise koha. Augusti lõpus jooksis ta Sydneys veel ühe maratoni, kuid jäi seal ajaga 2:12.09 tagasihoidlikumaks.

Kergejõustikus puhtuse eest hoolitsev organisatsioon AIU teatas aga esmaspäeval, et on määranud Kiplagatile viie aasta pikkuse võistluskeelu, kuna keenialane põrus juuli lõpus dopingukontrolli. AIU teatas, et tema proovist leiti nii erütropoetiini (EPO) kui metoksüpolüetüleenglükool-epoetiin beetat (CERA).

Kiplagat tunnistas keelatud ainete kasutamise üles, aga ütles, et kuulis ainetest oma konkurentidelt. Ta selgitas, et palus kodumaal olles ühel piletikontrolöril käia apteegis ning neid aineid osta. Kiplagat tarbis neid aineid samal õhtul, ilma infolehte lugemata.

Kiplagati võistluskeeld hakkas kehtima 11. septembrist, tema tulemus Sydneys joostud maratonil tühistati.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kergejõustiku uudised

12:28

Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

29.09

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

28.09

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

26.09

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

26.09

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 30-aastaselt

23.09

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

22.09

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22.09

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

22.09

Kergejõustikuliidu president: kliimamuutus mõjutab võistluskalendrit

22.09

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

21.09

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

21.09

Hocker lunastas end 5000 meetri jooksu kuldmedaliga

21.09

Pihela: tõesti lootsin, et täna läheb paremini

21.09

Berliinis sündis maratonijooksu maailma hooaja tippmark

sport.err.ee uudised

12:47

Lajal loobus Challengeri turniirist

12:28

Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

11:52

Eesti laskurid võitsid Euroopa karikavõistluste finaalis kolm medalit

11:13

Eesti jalgpallikoondise teine kinnas taastub peapõrutusest

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eesti peaks taliparalümpiat boikoteerima? Uuendatud

10:39

Audentes/Solarstone teeb Balti liiga debüüdi Võru Barruse vastu

09:47

Eesti veemotosportlane pälvis EM-il hõbemedali

09:21

"Spordipühapäevas" võeti luubi alla Eesti spordi rahastamine

08:33

Tallinn International Horse Show toob kokku regiooni ratsaspordi paremiku

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

ETV spordisaade, 29. september

29.09

VIDEO | Poolakas suusatas maailma kõrgeimast tipust alla

29.09

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

29.09

Mark Lajal lõpetas senise treeneriga koostöö

29.09

Leheste: ei saa välistada, et IPC võtab Vene sportlaste osas otsuse tagasi

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

29.09

Eesti U-19 jalgpallineiud kaotasid Balti turniiril leedulannadele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo