Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

31-aastane Kiplagat oli varasemalt teinud häid maratone, kuid sel aastal ületas ta Barcelonas finišijoone ajaga kaks tundi, neli minutit ja 54 sekundit, millega pälvis kõrgetasemelisel jooksul teise koha. Augusti lõpus jooksis ta Sydneys veel ühe maratoni, kuid jäi seal ajaga 2:12.09 tagasihoidlikumaks.

Kergejõustikus puhtuse eest hoolitsev organisatsioon AIU teatas aga esmaspäeval, et on määranud Kiplagatile viie aasta pikkuse võistluskeelu, kuna keenialane põrus juuli lõpus dopingukontrolli. AIU teatas, et tema proovist leiti nii erütropoetiini (EPO) kui metoksüpolüetüleenglükool-epoetiin beetat (CERA).

Kiplagat tunnistas keelatud ainete kasutamise üles, aga ütles, et kuulis ainetest oma konkurentidelt. Ta selgitas, et palus kodumaal olles ühel piletikontrolöril käia apteegis ning neid aineid osta. Kiplagat tarbis neid aineid samal õhtul, ilma infolehte lugemata.

Kiplagati võistluskeeld hakkas kehtima 11. septembrist, tema tulemus Sydneys joostud maratonil tühistati.