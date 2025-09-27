X!

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

Iluuisutamine
Mihhail Selevko
Mihhail Selevko Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Mihhail Selevko sooritas Bratislavas toimunud ISU Challenger sarja võistlusel soliidse vabakava ning kerkis kokkuvõttes neljandaks.

Lühikavas 77,75 punktiga kuuenda koha sisse võtnud Selevko sai Hans Zimmeri muusikale esitatud vabakava eest 151,45 punkti, millega jäi alla vaid kokkuvõttes esikolmikusse mahtunud konkurentidele. Mullu Zagrebis uisutatud isiklikust tippmargist (158,86 p) jäi ta pea seitsme ja poole punkti kaugusele.

Slovakkias võidutses Prantsusmaa täht Kevin Aymoz, kes teenis nii lühi- kui vabakavas enim punkte. Prantslane kogus 261,90 punkti, talle järgnesid itaallased Matteo Rizzo (249,46 p) ning Daniel Grassl (241,81 p).

Heitlus viienda koha nimel oli väga tihe, kuid lõpuks jäi peale kodupubliku ees võistelnud Adam Hagara (223,16 p), kes edestas ameeriklast Jacob Sanchezi (223,14) vaid 0,02 punktiga.

Slovakkias võistlesid ka Niina Petrõkina ja Nataly Langerbaur, Petrõkina sai kokkuvõttes kaheksanda ja Langerbaur üheksanda koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

