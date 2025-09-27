X!

Neljakordsel hüppel kukkunud Selevko võttis Slovakkias sisse kuuenda koha

Iluuisutamine
Mihhail Selevko
Mihhail Selevko Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Mihhail Selevko teenis Bratislavas toimuval ISU Challenger sarja võistlusel lühikavas 77,75 punkti ja võttis sisse kuuenda koha.

Allajäämise liidritele põhjustas eeskätt kukkumine neljakordsel hüppel. Teiste elementide eest sai aga Selevko kohtunikelt plusspunkte. Tema rahvusvaheliste võistluste isiklik rekord on 86,20 punkti.

Lühikava järel asus 93,49 punktiga liidrikohale prantslane Kevin Aymoz, kellele järgnevad itaallane Daniel Grassl (85,89) ja ameeriklane Jacob Sanchez (83,97).

Nii meeste kui ka naiste vabakava sõidetakse laupäeval. Naistest on teiste seas võistlustules Niina Petrõkina ja Nataly Langerbaur, kes hoiavad lühikava järel vastavalt 16. ja 12. kohta.

Toimetaja: Siim Boikov

