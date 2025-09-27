Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

Niina Petrõkina teenis Bratislavas toimunud ISU Challenger sarja võistlusel naiste üksiksõidus kaheksanda ja Nataly Langerbaur üheksanda koha.

Lühikavas 49,10 punktiga alles paremuselt 16. tulemuse uisutanud Petrõkina oli vabakavas 113,22 punktiga paremuselt seitsmes ja tõusis kokkuvõttes 162,32 punktiga kaheksandaks. Oma jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel näidatud tulemusest 208,18 jäi Petrõkina siiski kaugele.

Lühikavas 53,11 punkti kogunud Langerbaur suutis vabakavaga samuti tõusta, kerkides Petrõkina järele üheksandaks. Vabakavas teenis ta 103,11 ja kokkuvõttes 156,22 punkti. Tunamullu Budapestis uisutatud rahvusvaheliste võistluste rekordist 165,85 jäi lahutama siiski pea kümme silma.

Kolmikvõidu teenisid Itaalia uisutajad. Esimeseks tuli mõlemas kavas parimat tulemust näidanud Lara Naki Gutmann (202,51 punkti), kellele järgnesid Anna Pezzetta (192,97) ja Sarina Joos (180,36).

Laupäeva õhtul sõidab oma vabakava ka meesüksiksõitja Mihhail Selevko, kes lühikava järel hoiab kuuendat kohta.