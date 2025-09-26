Kushteyn saavutas MM-i D-finaalis esikoha

25-aastane Kushteyn ületas 2000-meetrisel distantsil joone ajaga 7.03,66, edestades lähimat konkurenti pea kolme sekundiga. MM-i kokkuvõttes pälvis Kushteyn seega 19. koha, talle järgnesid šveitslane Maurin Lange (+2,77) ja britt Thomas Barras (+7,51).

Reedel peeti ka meeste ühepaadi poolfinaalid ning kiireima aja sai kirja Pariisi olümpiavõitja Oliver Zeidler, kes ületas joone 6.52,52-ga. Finaalis sõuavad veel hollandlane Simon Van Dorp (6.53,51), kreeklane Stefanos Ntouskos (6.53,62), neutraalse lipu all võistlev valgevenelane Jaugeni Zalaty (6.54,29), uruguaylane Bruno Cetraro Berriolo (6.56,99) ning leedulane Giedrius Bieliauskas (6.57,27).

Maailmameister selgub Eesti aja järgi pühapäeva hommikul.

Uku Siim Timmusk ja Johann Poolak pälvisid meeste paarisaerulise kahepaadis kokkuvõttes 18. koha. MM-tiitli saavutasid poolakad Miroslaw Zietarski ja Mateusz Biskup, hõbeda said serblased Martin Mackovic ja Nikolaj Pimenov, pronks läks iirlastele Philip Doyle ja Fintan McCarthy.