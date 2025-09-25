X!

Churakov tuli juunioride GP-etapil kümnendaks

Iluuisutamine
Vladislav Churakov
Vladislav Churakov Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Vladislav Churakov teenis Bakuus toimuval juunioride GP-etapil kümnenda koha.

Äsja 16-aastaseks saanud Churakov oli kümnes nii 55,90 punkti toonud lühikavas kui ka 111,83 punkti väärilises vabakavas. Kokku teenis ta kahe kavaga seega 167,73 punkti. Nii vabakava kui ka kogusumma tähistasid tema rahvusvaheliste võistluste rekordeid.

Võistluse võitis 236,45 punktiga Lõuna-Korea iluuisutaja Seo Min-kyu, kes oli parim mõlemas kavas.

Eesti uisutajatest võistleb Bakuus ka Sofia Nekrassova, kes oli naisüksiksõidu lühikavas 52,16 punktiga samuti kümnes. Vabakava sõidetakse reedel.

Toimetaja: Siim Boikov

