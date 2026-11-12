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Soome karmistas Venemaa sportlaste viisatingimusi, iluuisu MM-i kohale kerkis küsimärk

Iluuisutamine
Iluuisutamise MM-i toimumispaik Nokia Arena
Iluuisutamise MM-i toimumispaik Nokia Arena Autor/allikas: SCANPIX / AP
Iluuisutamine

Soome valitsus otsustas karmistada Venemaa sportlastele kehtivaid viisapiiranguid ja see tähendab sisuliselt, et idanaabri sportlased enam riiki võistlema ei pääse.

Vastav otsus võeti vastu valitsuse neljapäevasel istungil. "Venemaa kasutab sporti näiteks propagandavahendina oma sõjas, mille eesmärgiks on agressioonisõja eesmärkide saavutamine," põhjendas välisminister Elina Valtonen.

Rangem viisapoliitika hakkab kehtima 16. novembrist. Edaspidi väljastatakse viisasid vaid sellisteks tööreisideks, mis on Soome jaoks hädavajalikud. Viimati 2023. aastal uuendatud otsuse juures leitakse, et Venemaa kodanike mittehädavajalik reisimine Soome või Soome kaudu mujale Schengeni alale kahjustab riigi rahvusvahelisi suhteid.

Selle poliitika tõttu ei ole näiteks Venemaa turistid juba aastaid Soome viisasid saanud. Siiski on seni kehtinud erandid. Näiteks elukutselised sportlased on saanud kasutada erandit, mis võimaldab väljastada viisa alla 90 päeva kestvaks tööreisiks. Nüüdne otsus aga seda enam nii kergelt ei luba.

Edaspidi peab lühiajaliseks tööreisiks taotletav viisa olema seotud tööga, mida peetakse "Soome riiklike huvide seisukohast hädavajalikuks" ehk näiteks tööga, mis on seotud Soome varustuskindlusega. Sisenemispiirangud kehtivad ka sportlastele, kellel on niinimetatud neutraalne staatus.

Piirang laieneb ka teistele tööreisideks väljastatud viisadele (mitte ainult elukutseliste sportlaste puhul), kui need ei vasta uutele, rangematele kriteeriumidele. Põhimõtteline otsus ei ole seadus ega vaja parlamendi heakskiitu.

Järgmise aasta märtsis peaks Tampere võõrustama seejuures iluuisutamise maailmameistrivõistlusi, kuhu võiks oodata ka mitmeid Venemaa sportlasi. Valitsuse äsjane otsus seab aga kogu ürituse kohale küsimärgi ja vastava avalduse tegi neljapäeval ka rahvusvaheline uisuliit (ISU).

"Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) on võtnud teadmiseks Soome valitsuse tänase avalduse, mis on seotud Venemaa kodanike riiki sisenemisega ja selle võimaliku kaasneva mõjuga spordiüritustele, sealhulgas Soomes Tamperes toimuma pidavatele ISU iluuisutamise maailmameistrivõistlustele, ning analüüsib selle tagajärgi," teatas ISU.

"ISU usub, et sportlasi ei tohiks nende valitsuste tegude eest karistada maailmas, kus kahjuks on käimas palju konflikte. ISU taotleb Soome Uisuliidult ja korralduskomiteelt täiendavaid selgitusi ning ei anna hetkel rohkem kommentaare."

Toimetaja: Siim Boikov

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