Keila Coolbet tõi meeskonda USA tippülikoolides mänginud ameeriklase

K. D. Johnson
K. D. Johnson Autor/allikas: SCANPIX/AP
Eesti korvpalliklubi Keila Coolbet teatas, et on sõlminud lepingu 24-aastase ameeriklasest tagamehe K. D. Johnsoniga.

Georgia osariigis sirgunud Johnson otsustas 2019. aastal püsida kodu lähedal ning tagamängija asus tudeerima Georgia ülikoolis, kus sai ka 16 mängus mängida. Soliidse hooaja järel läks ta aga algkoosseisu kohta jahtima ning siirdus Auburni, kus mängis kokku kolm hooaega.

Mänguaega jäi iga aastaga aga vähemaks ning Johnson otsustas mullu mängida George Masoni ülikooli eest, kelle eest kogus 34 mängus keskmiselt 21,8 minutiga 7,9 punkti, 2,7 korvisöötu ja 2,7 lauapalli. Tema parimaks hooajaks NCAA-s võib lugeda esimest, kui ta Georgia eest 16 mängus keskmiselt 13,5 punkti, 2,8 lauapalli ja 1,2 resultatiivset söötu kogus.

Johnson tabas oma NCAA karjääri vältel kaugviskeid 32-protsendiliselt ning ta tegi iga hooaeg keskmiselt mängus vähemalt ühe vaheltlõike, oma esimesel kahel hooajal püsis keskmine vaheltlõigete number isegi kahe juures.

"Vajasime mängujuhi kohale meest, kes oleks võimeline tõusma otsustajaks. K.D. on mänginud USA tippülikoolides ja olnud seal arvestatav tegija. Kogu kogutud info andis kindlust, et ta sobib sellesse rolli. Lisaks heale ründemängule on ta ka tugev kaitsemängija. Seega ootame temalt kasu mõlemal pool väljakut," sõnas Keila klubi peatreener Peep Pahv.

"Ootan lihtsalt väga, et saaksime koos mängida ja lõbutseda. Ise loodan tuua palju energiat, olla suurepärane meeskonnakaaslane ja lihtsalt keegi, kes naudib mängu," ütles Johnson.

Keila Coolbet peab neljapäeva õhtul kodupubliku ees kontrollkohtumise Soomes asuva Drive Basketball Academy vastu, Eesti-Läti liigas võõrustatakse 4. oktoobril Liepajat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Keila Coolbet tõi meeskonda USA tippülikoolides mänginud ameeriklase

