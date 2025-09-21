X!

Arsenal pääses lõpuminutitel kaotusest kodus

Arsenal viigistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga viiendas voorus kodus Manchester Cityga 1:1, kuid pääses kaotusest alles üleminutitel.

Erling Haaland viis Manchester City juba üheksandal minutil juhtima ja seis 1:0 külaliste kasuks püsis tablool suurema osa mängust. Arsenal jõudis viigini kolmandal üleminutil, mil Eberechi Eze sööt leidis vahetusmees Gabriel Martinelli, kes tõstis palli üle City puurilukk Gianluigi Donnarumma.

Ülejäänud pühapäeval toimunud kohtumised lõppesid samuti viigiliselt: Bournemouth - Newcastle mängisid 0:0 ja Sunderland - Aston Villa 1:1.

Viie vooru järel on täisedu üksnes Liverpoolil, kes alistas laupäeval toimunud Merseyside'i derbis Evertoni 2:1. Kolm võistkonda - Arsenal, Tottenham ja Bournemouth - jätkavad kümne peal.

Inglismaa jalgpalli viimaste aastate valitseja, aga mullu kehva hooaja teinud Manchester City on võitnud esimesest viiest mängust kaks ja asub hetkel seitsme punktiga üheksandal kohal.

Toimetaja: Siim Boikov

