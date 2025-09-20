Šveitsis hooaega hiilgavalt alustanud Käit: fännidele oli see pigem üllatus

Eelmisel hooajal Šveitsi esiliiga võitnud ja käimasolevaks hooajaks kõrgliigasse kerkinud FC Thun on 127-aastase ajalooga klubi, mille ridadesse kuulub alates juuli keskpaigast ka 27-aastane Mattias Käit.

Thun on alustanud hooaega võimsalt, meeskonna esimene kaotus tuli alles kuuendas voorus valitsevale meistrile FC Baselile. "Tegime ajalugu, sest oleme esimene sats, kes on esiliigast tulnuna võitnud kõrgliigas esimesed kolm mängu järjest. Lükkasime isegi seeria nelja võidu peale. Viienda mängu kahjuks mängisime viiki, aga Šveitsis tervele jalgpallile ja meie fännidele oli see pigem ikkagi üllatus," rääkis Käit.

Kui kahes esimeses liigamängus tuli Käit platsile vahetusest, siis neljas viimases kohtumises on ta alustanud algkoosseisus. Eestlase mänguga on rahul nii klubi fännid ka kui 49-aastane peatreener Mauro Lustrinelli.

"Otsisime sellist poolkaitsjat, kel oleks ka rahvusvahelist kogemust ja kes oleks taktikaliselt nutikas ning hea palliga. Mattias sobis meile ideaaliselt, ta on küps mängija keskväljal," märkis Lustrinelli.

"Ta on hästi mänginud ja pingutanud meeskonna heaks. Kahjuks on rünnakul jäänud palju võimalusi kasutamata, aga olen tema mänguga väga rahul. Ta sobib Thuni meeskonda ja mul on alati heameel teda väljakul näha," kiitis Thuni fänn Michael.

Mattias Käit ja FC Thuni spordidirektor Dominik Albrecht Autor/allikas: FC Thun

Käit iseloomustab Šveitsi liigat kui väga ühtlast ja kõrgetasemelist. Kontrast Rumeeniaga, kust ta mängis viimased kolm ja pool aastat, on märgatav. "Siin on see intensiivsus minu arust suurem ja hetkel alumiste satside kvaliteet võrreldes Rumeenia alumistega on tohutu."

"Meie mängustiil on teistest erinev, mida teised siin Šveitsis mängida üritavad. Teised üritavad rohkem palliga, Basel püüab täiesti palli vallata ja tekitada olukordi. Meil on puhas pressing. 90 minutit proovime joosta ja pressida vastaseid ülevalt, et kohe seal vastase kolmandikul pall võita ja seetõttu oled väravale lähemal. See on siis üllatanud teisi võistkondasid," lisas Käit.

"Oleme viimased kolm aastat kõvasti tööd teinud. Meil on selge arusaam, kuidas tahame jalgpalli mängida. Meil on hea järjepidevus, ka tulemused ja siis kasvab samm-sammult enesekindlus. Sel viisil tegutseme, tee on pikk. Igapäevaselt teeme samme edasi ja nüüd oleme siin. Mõnedele inimestele tuleb meie edu üllatusena, aga mulle pole see üllatav. See on lihtsalt töö tulemus," sõnas Lustrinelli.

Thun on mänginud paarkümmend aastat tagasi ühe hooaja Meistrite liigas ja pääsenud neljal korral Euroopa liigasse. Kui fännid igatsevad neid aegu tagasi, sõnastab Käit sihi tagasihoidlikumalt. "Peamine eesmärk on püsima jääda ja eks ole näha, kuhu välja jõuame. Koht esikuuikus oleks super, kui selle suudaksime välja mängida. Peamine on see, et klubi jääks kõrgliigasse."