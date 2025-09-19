Metsa klubi sai hooaja esimese kaotuse

Stuttgardil tekkis võimalus juhtima asuda esimese poolaja keskel, aga Angelo Stilleri penalti tõrjus St. Pauli väravavaht Nikola Vasilj.

43. minutil õnnestus Ermedin Demirovicil kodumeeskond siiski juhtima viia ja viis minutit pärast teise poolaja algust vormistas Bilal El Khannouss lõppseisu.

32-aastane Mets on jätkuvalt vigastatud ega ole käinud platsil alates eelmise aasta novembrist.

St. Pauli jaoks oli tegemist hooaja esimese kaotusega. Varasemates voorudes viigistati kodus Dortmundi Borussiaga 3:3 ning alistati võõrsil Hamburg 2:0 ja kodus Augsburg 2:1.

Karl Jakob Heina klubi Bremeni Werder peab oma neljanda vooru kohtumise laupäeval, kui külla tuleb Freiburg.