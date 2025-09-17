Nabi ja Karelson said teada MM-i loosi tulemused

Eesti maadleja Heiki Nabi võib minna Zagrebis toimuvatel maailmameistrivõistlustel vastamisi sakslase Jello Krahmeriga, kellele ta tänavusel EM-il juba kaotas.

40-aastane Nabi loositi Kreeka-Rooma raskekaalu avaringist vabaks, kuid teises ringis kohtub ta kas Krahmeri või Hondurase maadleja Gino Tanislado Avila Dilbertiga.

Kevadel toimunud Euroopa meistrivõistlustel lõppes Nabi ja Krahmeri matš skoori poolest viigiga 1:1, aga lisanäitajad viisid toona edasi sakslase.

Nabi alustab heitlusi neljapäeval.

Teine MM-il osalev Eesti maadleja Richard Karelson on kuni 97-kiloste konkurentsis avaringis vastamisi Lõuna-Korea esindaja Lee Min-hoga. Tema heitlused algavad reedel.

Maadluse MM kestab 13.-21. septembrini.