Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

Kergejõustiku MM
Noah Lyles
Noah Lyles Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/PRESSE SPORTS
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel näidati meeste 200 meetri eeljooksudes viiel korral tulemust alla 20 sekundi. Teiste seas sai sellega hakkama oma neljandat järjestikust kuldmedalit jahtiv ameeriklane Noah Lyles.

Otsa tegid lahti teises eeljooksus poolesekundilises vastutuules Zimbabwe sprinter Tapiwanashe Makarawu (19,91) ja ameeriklane Courtney Lindsey (19,95).

Kolmandas jooksus liitus nendega ameeriklane Kenneth Bednarek (19,98) ja neljandas Lyles (19,99), kes tuli 200 meetri jooksu maailmameistriks nii 2019. aastal Dohas, 2022. aastal Oregonis kui ka tunamullu Budapestis.

Eeljooksude kiireimat minekut näitas aga viiendas jooksus Jamaica sprinter Bryan Levell, kes läbis pool staadioniringi tulemusega 19,84.

Palju tähelepanu teenis ka Austraalia vaid 17-aastane sprinditalent Gout Gout, kes tuli samas jooksus Levelli ja Makanakaishe Charamba (20,06) järel kolmandaks (20,23). Igast jooksust saidki kolm paremat otse edasi.

Meeste 200 meetri jooksude poolfinaalid on kavas neljapäeval, 18. septembril.

Toimetaja: Siim Boikov

