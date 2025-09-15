X!

Sinjavski aitas praegusel koduklubil eelmist võita

Jalgpall
Vlasi Sinjavski
Vlasi Sinjavski Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Vlasi Sinjavski aitas oma praegusel koduklubil võita eelmist, kui Praha Bohemians alistas Tšehhi kõrgliiga kaheksandas voorus Slovacko 1:0.

Vasakkaitsja Sinjavski tegi täismängu. Kohtumise ainus värav sündis juba teisel minutil, kui Vladimir Zeman realiseeris ühe puutega Aleš Cermaki läbisöödu. Bohemians paikneb hetkel liigatabelis üheksandal ja Slovacko 13. kohal, kirjutab Soccernet.ee.

Kevor Palumets sekkus Slovakkia kõrgliiga seitsmendas voorus vahetusest 65. minutil, kui tema koduklubi Podbrezova Železiarne kaotas Dunajska Stredale 0:2. Podbrezova asub hetkel seitsmendal tabelireal.

Koondisemängus Itaalia vastu vigastada saanud kaitsja Maksim Paskotši puudus koosseisust, kui tema meeskond Gent alistas Belgia kõrgliigas Antwerpeni 2:1. Gent on saanud kokkuvõttes kuue mänguga kaks võitu, kaks viiki ja kaks kaotust.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:53

Sinjavski aitas praegusel koduklubil eelmist võita

09:43

St. Pauli tõusis Meistrite liiga kohale, Werder avas võiduarve

08:32

Jürgen Henn: Eesti liiga on läinud ühtlasemaks, aga paljud liigad liiguvad eest ära

14.09

Viimsi naiskond vähendas vahet esikolmikuga, Flora sai suure võidu

14.09

Liverpool võitis üleminutitel, Manchesteri derbis jäi peale City

14.09

Harju Laagri üllatas Narvas Transi, Kuressaare alistas kodus Kalevi

14.09

Rommi Siht: peame meeskonnana neid võite võtma hakkama

14.09

VIDEO | Nii Paide kui Kalju lõid ühe värava

14.09

Nõmme Kaljul ei õnnestunud Paides kolmanda koha heitluses lähemale jõuda Uuendatud

14.09

Bayern säilitas täisedu, Köln kaotas esimest korda punkte

sport.err.ee uudised

16:15

Lajali edetabelikoht ei muutunud, Glinka langes ja Malõgina tõusis

15:43

NHL-i legendaarne väravavaht saab esimeselt koduklubilt omapärase ärasaatmise

14:53

Sinjavski aitas praegusel koduklubil eelmist võita

14:13

Lucas Leok lõpetas Saksamaa meistrivõistlused etapivõiduga

13:40

Super Bowli korduse võitis Eagles

13:15

VAATA OTSE | Kas Duplantis parandab ka MM-il maailmarekordit? Uuendatud

12:59

17-aastane USA tulevikulootus võitis oma esimese WTA tiitli

12:25

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

11:39

Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapil kaheksa parema seas

11:13

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

10:35

Maailmarekordi püstitanud Eesti jõutõstja: üldse ei oodanud seda

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

09:53

Karmen Maikalu: laste ja treenerite vahelisest toksilistest suhetest

09:43

St. Pauli tõusis Meistrite liiga kohale, Werder avas võiduarve

09:00

Narva jätkas tippturniiril viigilainel

08:32

Jürgen Henn: Eesti liiga on läinud ühtlasemaks, aga paljud liigad liiguvad eest ära

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

05:55

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

04:59

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

04:44

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

loetumad

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

13:15

VAATA OTSE | Kas Duplantis parandab ka MM-il maailmarekordit? Uuendatud

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

04:02

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

04:44

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

14.09

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas Uuendatud

14.09

Soome tegi pronksimängus uskumatu lõpuspurdi, aga Kreeka sai ikkagi medali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo