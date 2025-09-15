Sinjavski aitas praegusel koduklubil eelmist võita

Eesti jalgpallikoondislane Vlasi Sinjavski aitas oma praegusel koduklubil võita eelmist, kui Praha Bohemians alistas Tšehhi kõrgliiga kaheksandas voorus Slovacko 1:0.

Vasakkaitsja Sinjavski tegi täismängu. Kohtumise ainus värav sündis juba teisel minutil, kui Vladimir Zeman realiseeris ühe puutega Aleš Cermaki läbisöödu. Bohemians paikneb hetkel liigatabelis üheksandal ja Slovacko 13. kohal, kirjutab Soccernet.ee.

Kevor Palumets sekkus Slovakkia kõrgliiga seitsmendas voorus vahetusest 65. minutil, kui tema koduklubi Podbrezova Železiarne kaotas Dunajska Stredale 0:2. Podbrezova asub hetkel seitsmendal tabelireal.

Koondisemängus Itaalia vastu vigastada saanud kaitsja Maksim Paskotši puudus koosseisust, kui tema meeskond Gent alistas Belgia kõrgliigas Antwerpeni 2:1. Gent on saanud kokkuvõttes kuue mänguga kaks võitu, kaks viiki ja kaks kaotust.

