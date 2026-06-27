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Eesti jalgpallikoondislane vahetas Slovakkias koduklubi

Jalgpall
Kevor Palumets
Kevor Palumets Autor/allikas: FK Železiarne Podbrezová
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Kevor Palumets vahetas Slovakkia kõrgliigas klubi. Ta liitus FC Košicega, kes lõpetas eelmisel hooajal seitsmendal kohal.

Sinisärkide eest 21 mängu pidanud ja ühe värava löönud 23-aastane Palumets pallis alates eelmise aasta jaanuarist Košice liigarivaali Podbrezova Železiarne ridades, kus tal kogunes 53 kohtumist, viis tabamust ja 11 resultatiivset söötu. Lõppenud hooajal tegi Palumets kaasa 31 liigamängus, kuuludes neist enamikus ka põhikoosseisu. Üheskoos saavutati põhihooajal viies koht ja pärast poolitamist jäädi ülemise poole viimaseks ehk kuuendaks, vahendab Soccernet.

Kui Košice sai omale Palumetsa, siis Podbrezovaga liitus 24-aastane Horvaatia ründaja Karlo Miljanic, kes esindas varem Košicet.

"Košice on Slovakkias suur klubi. Tahan aidata sel jõuda sinna, kuhu ta kuulub. Arvan, et sel klubil on olemas kõik vajalik tippkohtade nimel võitlemiseks. Klubil on ilus staadion, suurepärased fännid ning olen väga elevil, et saan Košice eest mängida," sõnas Palumets, kes sõlmis kaheaastase lepingu, mida on võimalik aasta võrra pikendada.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

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