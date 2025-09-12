X!

Tallinnas algas Estonian Openi bowlinguturniir

Teised alad
Bowlingu Estonian Open
Bowlingu Estonian Open Autor/allikas: Sven Tupits
Teised alad

Tallinnas algas pärast kuueaastast pausi rahvusvaheline Estonian Open bowlinguturniir, millest võtab osa ligi 300 sportlast 11 riigist.

Turniiri avakõnes rääkis Elamus Bowlingu juht ja kuuekordne Eesti meister Kert Truus, et tegemist on Eesti bowlingu jaoks ajaloolise hetkega. "Estonian Open 2025 on Eestis läbi ajaloo kõige suurem bowlinguvõistlus ja ka Baltikumis pole midagi sellist varem tehtud. Mul on väga hea meel, et lõpuks ometi toimub Eestis Euroopa tasemel bowlinguvõistlus," rääkis Truus.

Turniiril osalevad ka mitmed Euroopa tipud, nende seas ka värske Euroopa meister rootslane Robin Ilhammar. Lisaks astuvad võistlustulle ka noored talendid, kelle hulgas on ka 14-aastane Isabella Eigo, keda Truus Eesti tulevikulootuseks nimetas: "Ta suudab juba praegu täiskasvanutega mõõtu võtta ja tal on ees pikk ning ilus tulevik," kinnitas Truus.

Estonian Open kestab 11-21. septembrini ning toimub Tallinnas vastavatud Elamus Bowling ja Pubis. Võistlustele on kaasa elama oodatud ka pealtvaatajad.

Tegemist on Eesti läbi aegade suurima bowlinguvõistlusega ning ühtlasi Baltikumi kõige suurema auhinnafondiga turniiriga, kus läheb jagamisele 33 000 eurot.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

10:13

Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

09:38

Mistra ootab koduses korduskohtumises raske ülesanne

09:22

TÄNA OTSEBLOGI | Tšiili ralli avapäeval on kavas kuus kiiruskatset Uuendatud

09:06

EM-ilt eemale jäänud Maik-Kalev Kotsar läheb operatsioonile

08:42

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

08:05

Tallinnas algas Estonian Openi bowlinguturniir

11.09

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

11.09

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11.09

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

11.09

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Tänak oli testikatse kiireim, sõitjad oludest päris selget pilti ei saanud

11.09

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

11.09

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo