Tallinnas algas Estonian Openi bowlinguturniir

Turniiri avakõnes rääkis Elamus Bowlingu juht ja kuuekordne Eesti meister Kert Truus, et tegemist on Eesti bowlingu jaoks ajaloolise hetkega. "Estonian Open 2025 on Eestis läbi ajaloo kõige suurem bowlinguvõistlus ja ka Baltikumis pole midagi sellist varem tehtud. Mul on väga hea meel, et lõpuks ometi toimub Eestis Euroopa tasemel bowlinguvõistlus," rääkis Truus.

Turniiril osalevad ka mitmed Euroopa tipud, nende seas ka värske Euroopa meister rootslane Robin Ilhammar. Lisaks astuvad võistlustulle ka noored talendid, kelle hulgas on ka 14-aastane Isabella Eigo, keda Truus Eesti tulevikulootuseks nimetas: "Ta suudab juba praegu täiskasvanutega mõõtu võtta ja tal on ees pikk ning ilus tulevik," kinnitas Truus.

Estonian Open kestab 11-21. septembrini ning toimub Tallinnas vastavatud Elamus Bowling ja Pubis. Võistlustele on kaasa elama oodatud ka pealtvaatajad.

Tegemist on Eesti läbi aegade suurima bowlinguvõistlusega ning ühtlasi Baltikumi kõige suurema auhinnafondiga turniiriga, kus läheb jagamisele 33 000 eurot.