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Estonian Open toob Eestisse Euroopa bowlinguparemiku

Teised alad
Bowlingu Estonian Open
Bowlingu Estonian Open Autor/allikas: Virko Veskoja
Teised alad

Tallinnas toimub 10.–20. septembrini bowlingu Estonian Open 2026, mis toob Tallinnasse mängijaid ligi kümnest riigist. Baltimaade ühe suurema auhinnafondiga bowlinguvõistlusel jagatakse kokku 33 000 eurot ning rajale astuvad nii Eesti paremik kui ka välisvõistlejad.

Kuuekordne Eesti meister ja treener Kert Truus kavatseb tänavu ka ise kõrgete kohtade nimel võidelda. "Estonian Open on Baltimaade üks suuremaid ja suurima auhinnafondiga bowlinguvõistlusi. Kohale tuleb osalejaid ligi kümnest riigist, nende seas Soome tippmängijad. Eesti parimad on samuti kohal ning tänavu võtan ka mina võistlusest tõsiselt osa," rääkis Truus.

Kuigi Estonian Openi 33000 euro suurune auhinnafond annab võistlusele rahvusvahelist kaalu, ei ole Eestis Truusi sõnul veel mängijaid, kes suudaksid bowlingust saadava sissetulekuga professionaalina ära elada. Põhjanaabrite juures on olukord juba teistsugune.

"Eestis ei ole tase veel sealmaal, et keegi teeniks bowlinguga elukutselisena elatist. Soomes on aga juba päris palju professionaalseid mängijaid, kes seda suudavad. Bowlingu auhinnarahad ei ole tipptasemel küll nii suured kui mitmel teisel spordialal, kuid 33 000-eurone fond on piisavalt atraktiivne, et kutsuda kohale tugevaid mängijaid kogu Euroopast," selgitas kuuekordne Eesti meister.

Truusi hinnangul annab kodusaal Eesti mängijatele arvestatava eelise, sest rajad ja nende eripärad on tuttavad. Favoriidikoormat ta eestlastele siiski ei asetaks, kuna Soome bowlingu hetkeseis on väga tugev. Üheks peamiseks võidusoosikuks peab ta Estonian Openi eelmise aasta võitjat Juhani Tonterit, kes võitis hiljuti Soomes toimunud Hammer Challenge'i. Finaalis alistas Tonteri ka Truusi. 

Estonian Open algab 10. septembril ning võistluse finaalid peetakse 20. septembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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