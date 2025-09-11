Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

Mõned kuud tagasi taas Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks valitud Aivar Pohlak rääkis "Pealtnägijale" antud pikas intervjuus, mida ta arvab sellest, et Ukrainasse tunginud Venemaa on jätkuvalt Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) liige ja saab UEFA-lt ka raha. ERR avaldab Pohlaku intervjuust kogu Venemaad puudutanud osa.

Lisaks sellele, et Pohlak on 2007. aastast juhtinud Eesti jalgpalliliitu, valiti ta kevadel ka Euroopa alaliitude juhte koondavasse UEFA täitevkomiteesse.

Hiljuti on avalikkusest läbi käinud teema, et UEFA on toetanud Vene klubisid ka sõja ajal ligemale 10 miljoni euroga, samal ajal kui Ukraina klubisid ei ole toetatud. Milline teie moraalne hinnang sellisele teole on?

Sellele, kuidas seda kirjeldatud on, on raske või ei saa moraalset hinnangut anda, sellepärast et see on, kuidas ajakirjandus seda esitanud on. Jällegi, veel kord – UEFA täitevkomitee neid asju arutanud ei ole. Aga tundes neid mehhanisme, mis on, siis ma arvaks, et tegelikult on olukord tavapärane ehk siis käitutakse lihtsalt mingite reeglite järgi.

Rahajaotamine käib UEFA liikmestaatuse järgi ehk siis seda jaotatakse Venemaa jalgpalliliidu kaudu Venemaa klubidele ja Ukraina jalgpalliliidu kaudu Ukraina klubidele. Ehk siis, kui ma nägin ka seda nimekirja, kes Ukraina klubidest justkui ei ole seda raha saanud, tegelikult see raha, mida antakse igale alaliidule klubide jaoks, on üks selline teatav pott ja kohalik alaliit jagab seda klubidele siis edasi. Ja kohalik alaliit peab siis otsustama seda, kes vastab kriteeriumitele ja kes mitte.

Ehk siis sellest ma pigem järeldaks, et kui tõepoolest… ja kuna tõenäoliselt vastab tõele see fakt, et mingid Ukraina klubid raha saanud ei ole, mis omakorda tähendab, et järelikult mingid teised Ukraina klubid tõenäoliselt said, seepärast neid tuntumaid klubisid seal nimekirjades ei olnud, siis jällegi, seesama mehhanism on selline, et kui mingid klubid ei vasta kriteeriumitele, siis teised selle riigi klubid saavad rohkem. Nii et ma oletaksin, et see asi on pigem selline.

Aga sellest olulisem on, et Vene klubid jätkuvalt raha saavad?

Aga sellepärast, et see on statuut, et need on reeglid ja…

Miks siis Venemaa jalgpalliliit jätkuvalt on UEFA liige?

Sellepärast, et ta on UEFA liige. Praegu ta võistlustel ei osale, aga UEFA liige ta on ja ta pole ise sealt välja astunud ja keegi pole teda sealt välja arvanud. Ja siis kehtivadki omad teatavad…

Aga teie täitevkomitee liikmena saaksite sellise ettepaneku teha, et arvame Venemaa välja UEFA-st?

Ausalt öeldes ma ei tea seda, aga ma ütleks, et see oleks väga veider ettepanek.

Miks?

Kas või sellel samal põhjusel, et kas sul on tuua ette mõni teine Euroopa spordialaliit, kes oleks Venemaa välja arvanud? Minu teada mitte. Võistlustel osalemised on peatatud ja nii edasi.

Aivar Pohlak ja Taavi Eilat "Pealtnägija" intervjuu salvestusel Autor/allikas: Vladlen Pobjaržin/ERR

Aga te ütlesite ka sellele küsimusele alguses vastates, et moraalset hinnangut on väga keeruline anda, miks see nii on, et siin on keeruline anda, Eesti vaates on siin ikkagi mustvalged seisukohad?

Aga sellepärast, et see, mida ajalehtedes kirjutatakse, ei ole suure tõenäosusega tõene.

See, et Venemaa klubidele on raha antud? Te just ise kinnitasite seda, et suure tõenäosusega.

Jaa, suure tõenäosusega. Aga, et seal oleks kuskil mingisugune, ma ei tea, eriotsus kuskil…. mingit sellist asja ei ole. Või et keegi oleks ukrainlastelt raha ära võtnud, seda kohe kindlasti ei ole.

Okei, nende kahe teema seostamine võib-olla omavahel, et Venemaa klubid ja Ukraina klubid, ühte pealkirja ei peaks mahtuma, aga Venemaa klubidele raha andmine – jätkuvalt, see näeb halb välja?

Jah, võimalik. Kui seda sellise nurga alt vaadata, siis jah. Aga kindlasti saab ka teda mõne teise nurga alt vaadata.

Ma usun, et mõnigi ütleb selle peale, et teist ei sõltu ju mitte midagi, kui te seal UEFA-s olete ja näed, see isegi sellist asja ei suuda ettepanekuks vormistada, et Venemaalt raha ära võtta. Venemaalt, kes tapab Ukrainas inimesi.

Jah, sellist seost on võimalik luua, aga mul on väga keeruline selle eest vastutust võtta. Ma olen äärmuslik patsifist selle nurga alt, ma ei mõista ühegi sõja… et ükski sõda oleks kuidagi arukas või tark. Ja minu jaoks on kõik inimesed, kes selles ja teistes sõdades hukkuvad liigsed ohvrid. Ja ohvrid tõenäoliselt mingisuguse, ma ei tea, suurema masinavärgi või mille iganes ees või tõttu. Ja mina tahan maailma niimoodi vaadata ja ma arvan, et mul on see õigus.

Aga seda enam ju? Kui te mõistate kõik sõjad hukka, seda enam on ju oluline, et sõdasid ei tekiks, et keegi ei saaks sõda alustada, et sõja alustajal ei oleks ka raha sõjapidamiseks. Ja siis me jõuame tagasi küsimuse juurde, et neil tuleb raha ära võtta.

Ehk siis? Nojah, vaevalt, et Venemaa jalgpalliklubidelt rahade äravõtmine muudab sõda. Ma arvan, et selleks on vaja ikkagi midagi muud teha. Ja minu arust on isegi, ma ei tea, küünilisevõitu selliselt sellest rääkida, sellepärast et tegelikult oleks vaja see – ja veel kord kordan – ka teised sõjad lõpetada. Sest igal hetkel, kui me siin kõneleme, istume siinsamas staadionil, siis tegelikult keegi kuskil sureb. Ükskõik, mis pool, miks, aga ta on kellegi isa, vend, mees, poeg. Ja kui selliselt seda mõelda ja tunnetada, siis sellest teha… minu jaoks näiteks, see puudutab mind personaalselt väga tugevalt ja sellest teha mingisugune, ma ei tea, propagandistlik tööriist või mida iganes. Ma ei taha sellega kaasa minna, lihtsalt ei taha. Ma tahan seda ja kõik teised sõjad lõpetada.

Aivar Pohlak ja Taavi Eilat "Pealtnägija" intervjuu salvestusel Autor/allikas: Vladlen Pobjaržin/ERR

Ehk siis ka see, et UEFA suhteliselt kõrgel kohal on mõjukate juurtega venelanna, teid kuidagi ei morjenda? Ei arva, et temagi peaks sealt ametist lahkuma, see pole oluline?

Esiteks, ma ei tea, kes ta on. Ma näen, et kuskil keegi on kirjeldatud. Pole teda kunagi näinud kuskil üheski rollis. Ma ei tea, mida ta mõtleb. Ma ei tea, mida ta tunneb, ma ei tea, kes ta on. Kuidas ma saan ta üle otsustada? Ta on ju inimene, samasugune.

Kui ta on Venemaal nii kõrgele kohale jõudnud, siis küllap ta on ikkagi praeguse režiimimeelne. Või nii lihtsustatult ei saa öelda?

Ma ei oska sellele küsimusele vastata, see läheb minu jaoks natukene välja sellest, kuidas ma maailma tunnen ja maailma mõtlen. Ma proovin ikkagi mõelda inimestest inimlikult ja anda igale inimesele võimalus. Ma ei hakka avaldama arvamust, lihtsalt sellepärast, et arvamust avaldada. Ma tunnen tundeid enda sees. Ja mõtlen oma mõtteid. Aga nii lihtsalt hakata kedagi, ma ei tea, maha laskma – kujundikult või mida iganes –, ma ei taha seda teha.

Ehk siis sel ajal vähemalt kui teie olete UEFA täitevkomitees – ja see ametiaeg on kui pikk?

Neli aastat.

Sel ajal siis Venemaa ei pea sealt lahkuma? Või tema juhtivtegelased?

Me ju pole sellest rääkinud. Ka see naisterahvas, kellest sa räägid, ma ei tea, et ta oleks Vene jalgpalli juhtivtegelane üldse. Jällegi, tulles sellesama tagasi selle sama kleepeka juurde – kuskil loodi iseenda jaoks mingisuguseid muljeid, jäädi neid muljeid uskuma, elati nende muljete järgi ja siis pärast imestati, miks tegelik elu on teistsugune. See on täpselt samasugune, et mina, kes ma olen sellest jalgpallist nagu läbiimbunud, läbi kasvanud, kõikidel kihtidel toimetanud, sa justkui veenad mind milleski, et mingid asjad on kuidagimoodi ja mul üldse neid seoseid ei teki. Sellepärast et need asjad igapäevaelus… ma ei tea, need ei ole seal kuskil. Lihtsalt ei ole.