Jalgpalliliidu avaldus: Eesti eest, Ukraina poolt ja Venemaa vastu

ERR-i spordiportaal avaldab Eesti Jalgpalli Liidu poolt saadetud avalduse täismahus:

Eesti Jalgpalli Liit on alates sõja algusest nii tegudes kui sõnades Ukrainat toetanud ja olnud vastu Venemaa agressioonile. Meie sõnum on selge: Eesti eest, Ukraina poolt ja Venemaa agressiooni vastu.

Kui Venemaa 2022. aasta veebruaris sõda alustas, avaldas EJL koheselt Ukraina kolleegidele toetust. EJL, mitmed klubid ja Eesti jalgpallikogukonna liikmed korraldasid Ukraina toetamiseks aktsioone ning kogusid kiirelt rohkem kui 60 000 eurot. Et anda panus Ukraina pagulaste Eestis kohanemiseks, vabastas EJL Ukraina noored Eesti meistrivõistlustel osalemisel litsentsitasust. EJL esindus kohtus teiste seas Ukraina parlamendi delegatsiooniga, korraldati koostööprojekte, mille käigus külastasid Eestit Ukraina jalgpallivõistkonnad. FIFA kongressil oli EJL üks neljast alaliidust, kes hääletas vene keele FIFA ametlike keelte hulka lisamise vastu.

2022. aastal lisas Eesti kaitsevägi EJL-i riigikaitsjaid toetavate tööandjate nimekirja, tunnustades sellega EJL-i tegevust kaitseväe õppustel osalevate töötajate toetamisel. See on jätkunud ka järgnevatel aastatel.

Tegude kõrval oleme toetust Ukrainale väljendanud korduvalt sõnadega. EJL ei saa vastata või vastutada UEFA eest, küll aga küsisime olukorra selgitamiseks UEFA-lt, milline on sõja-aastatel olnud UEFA-lt Ukraina ja Venemaa alaliitudele ja klubidele liikunud raha. Saime nüüd vastuse ja jagame seda avalikult. UEFA vastas, et kuna Venemaa klubid ja koondised on UEFA võistlustelt eemaldatud, ei ole nad võistluste eest raha saanud, Ukrainale on UEFA maksnud kolme sõja-aasta jooksu kokku ligi 158 miljonit eurot. UEFA kinnitusel ei ole raha kätte saanud üks Ukraina klubi, sest nende poolt kasutatav pank ei ole UEFA makseid tegeva panga poolt aktsepteeritud. Rahvusvahelises meedias mainitud 10,8 miljonit Venemaa klubidele on UEFA solidaarsusraha, mida on Ukraina klubid saanud mainitud perioodi jooksul 17 miljonit eurot.

Meile on oluline, et toetajad, jalgpallisõbrad ja koostööpartnerid meid õigesti mõistaks. Seda sõnumit kandis ka möödunud nädala reedene kohtumine meie peatoetaja LHV-ga, millest ajakirjanduse vahendusel on kirjutatud. Tõdesime, et hiljutine teleintervjuu tekitas küsimusi ja segadust. Vabandasime tekkinud olukorra pärast ja lubasime end tulevikus üheselt mõistetavalt väljendada. Meie sõnum on selge: Eesti eest, Ukraina poolt ja Venemaa agressiooni vastu.