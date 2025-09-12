X!

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

Jalgpall
Eesti Jalgpalli Liidu jalgpallikompleks
Eesti Jalgpalli Liidu jalgpallikompleks Autor/allikas: Erakogu
Jalgpall

Viimased 18 aastat Eesti jalgpalliliidu koostööpartneriks olnud ABC Motors teatas, et järgmisel aastal koostööd ei jätkata.

Mõned kuud tagasi taas Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks valitud Aivar Pohlak kommenteeris sel nädalal "Pealtnägijale" oma vaateid Venemaa küsimuses, kus muuhulgas ütles, et UEFA täitevkomitee liikmena oleks tema jaoks veider esitada ettepanek Venemaa Euroopa jalgpalliliidust välja arvata. "Vaevalt, et Venemaa jalgpalliklubidelt rahade äravõtmine muudab sõda," ütles Pohlak samuti.

Reedel teatas alates 2007. aastast Eesti jalgpalliliidu transpordipartneriks olnud ABC Motors, et koostöö alaliiduga ei jätku.

"Kahjuks kordub Aivar Pohlaku intervjuus sama muster, mis kaks aastat tagasi, kui Eesti Jalgpalli Liit ei pidanud vajalikuks protesteerida UEFA otsuse vastu lubada Venemaa noortekoondised tagasi võistlustele," kommenteeris ABC Motorsi turundusjuht Indrek Luberg Delfile.

"EJL-i toetajate pahameel ja meie antud hoiatus koostöö lõpetamise kohta sundis toona EJL-i küll avalduse tegema, kuid ega seal väärtushinnangutes mingit arengupotentsiaali ei paistnud. Eesti esindajad oleks juba Venemaa rünnaku algul pidanud nõudma UEFA-lt Venemaale igasuguse rahalise toetuse lõpetamist ja agressorriigi väljaheitmist organisatsioonist," lisas Luberg.

ABC Motorsi turundusjuht ütles ühtlasi, et firmal on vaja kulusid kärpida ning neil pole võimalik senises mahus toetusprojektidega jätkata. "Kui valida on, kas lõpetada koostöö Laulu ja Tantsupeo SA, Tallinna Linnateatri või Eesti Jalgpalli Liiduga, siis ei jäta meie moraalne kompass muid valikuid," sõnas Luberg..

Toimetaja: Anders Nõmm

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

