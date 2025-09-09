X!

Eesti kahepaat teenis U-23 EM-il kuuenda koha

Sõudmine
Kaarel Kiiver - Christopher Hein
Kaarel Kiiver - Christopher Hein Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Tšehhis Racices tõmmati joon alla kuni 23-aastaste sõudjate Euroopa meistrivõistlustele, Eesti koondise parima tulemuse eest hoolitses meeste paarisaeruline kahepaat, kes pälvis kuuenda koha.

13 riigi esinduse seas võistlustulle astunud meeste paarisaeruline kahepaat koosseisus Kaarel Kiiver (TÜASK) ja Christopher Hein (Tallinna SK) lunastasid poolfinaalist pääsu medalisõitu, kus tegid tugeva esituse: ehkki mehed olid ajaga 6.35,53 kuuendad, näitasid nad viimasel 500 meetril teist aega, vahendab Eesti Sõudeliit enda kodulehel.

Kuldmedali võitis Itaalia (6.24,27), järgnesid Kreeka (6.27), Saksamaa (6.31), Läti (6.33,95) ja Šveits (6.34,14).

"Eesti meistrivõistluste tulemuste põhjal kokku pandud uus tiim esines väga hästi: esmalt eelsõidus, seejärel poolfinaaliski," rääkis koondise peatreener Aleksei Lipintsov, kelle silmis võiks mehed jõuda maailma tippu. "See eeldab suurte treeningmahtude hoidmist, aga ka koormuse ja taastumise vahelise tasakaalu leidmist."

Eessõudja Heina sõnul võis esimese ühise tiitlivõistlusega rahule jääda. "Eriti hästi liikusime poolfinaalis, kuid finaalis võinuksime varem suruma hakata. Arvestades, et sõudsime EM-i eel koos üksnes kolm nädalat, on see väga korralik tulemus," ütles Hein. "Klapime Kaareliga nii paadis kui mujal väga hästi ja miks mitte ka edaspidi proovida? Näen, et pingutame edasi ja motiveerin end mõttega Los Angelese olümpiast."

Ühepaadil võistelnud Doris Meinbek (Viljandi SK) osales B-finaalis, kus lõpetas ajaga 8.22,78 neljandana, kokkuvõttes kümnendana. Võit läks ungarlanna Viktoria Harsanyile (8.11,94), kellele järgnesid Itaalia (8.17,53) ja Taani (8.21,11) koondislased. Eestlannast tahapoole jäi Tšehhi esindaja (8.28,50).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

18:21

Seeman ja Malõgina alustasid ITF-i turniiril võidukalt

17:55

Eesti kahepaat teenis U-23 EM-il kuuenda koha

17:22

Naiste käsipalli meistriliiga alustab: oleme seda pikalt oodanud

16:46

Tallinn toetab korvpalli EM-i korraldamist 1,7 miljoni euroga

16:14

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

15:40

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

15:15

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

14:50

Mai Narva maletab Usbekistanis tippturniiril

14:30

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

14:09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08.09

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

08.09

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

08:49

TÄNA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

08.09

Saksamaa peatreener jääb siiski EM-finaalturniiri lõpuni pingile

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

08.09

Tartus avati unikaalne õhkrelva lasketiir

09:15

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo