Eesti kahepaat teenis U-23 EM-il kuuenda koha

13 riigi esinduse seas võistlustulle astunud meeste paarisaeruline kahepaat koosseisus Kaarel Kiiver (TÜASK) ja Christopher Hein (Tallinna SK) lunastasid poolfinaalist pääsu medalisõitu, kus tegid tugeva esituse: ehkki mehed olid ajaga 6.35,53 kuuendad, näitasid nad viimasel 500 meetril teist aega, vahendab Eesti Sõudeliit enda kodulehel.

Kuldmedali võitis Itaalia (6.24,27), järgnesid Kreeka (6.27), Saksamaa (6.31), Läti (6.33,95) ja Šveits (6.34,14).

"Eesti meistrivõistluste tulemuste põhjal kokku pandud uus tiim esines väga hästi: esmalt eelsõidus, seejärel poolfinaaliski," rääkis koondise peatreener Aleksei Lipintsov, kelle silmis võiks mehed jõuda maailma tippu. "See eeldab suurte treeningmahtude hoidmist, aga ka koormuse ja taastumise vahelise tasakaalu leidmist."

Eessõudja Heina sõnul võis esimese ühise tiitlivõistlusega rahule jääda. "Eriti hästi liikusime poolfinaalis, kuid finaalis võinuksime varem suruma hakata. Arvestades, et sõudsime EM-i eel koos üksnes kolm nädalat, on see väga korralik tulemus," ütles Hein. "Klapime Kaareliga nii paadis kui mujal väga hästi ja miks mitte ka edaspidi proovida? Näen, et pingutame edasi ja motiveerin end mõttega Los Angelese olümpiast."

Ühepaadil võistelnud Doris Meinbek (Viljandi SK) osales B-finaalis, kus lõpetas ajaga 8.22,78 neljandana, kokkuvõttes kümnendana. Võit läks ungarlanna Viktoria Harsanyile (8.11,94), kellele järgnesid Itaalia (8.17,53) ja Taani (8.21,11) koondislased. Eestlannast tahapoole jäi Tšehhi esindaja (8.28,50).