15-aastane Matson sai meistriliigas hakkama kübaratrikiga

Jalgpall
FC Elva - Saku Sporting
FC Elva - Saku Sporting Autor/allikas: Siim Jänes
Laupäeval jätkunud naiste jalgpalli meistriliiga voor tõi kindlad kolm punkti nii Sportingule, Tabasalule kui ka Viimsile.

FC Elva ja Saku Sportingu kohtumises domineerisid külalised, kes lahkusid 5:0 võiduga, vahendab jalgpall.ee. Avavärava lõi 14. minutil Lisandra Rannasto, kelle tabamusele lisas peagi värava Emma Treiberg. Mõni minut hiljem realiseeris Rannasto ka penalti ning vaheajaks juhtis Sporting juba 3:0.

Teisel poolajal suurendas eduseisu Grete Daut ning 79. minutil vormistas Rannasto kübaratriki. Elval ei õnnestunud kohtumise jooksul külaliste väravat tõsiselt ohustada.

Viimsi teenis võõrsil suureskoorilise võidu, kui Tartu JK Tammeka alistati tulemusega 7:1. Kübaratriki sai kirja 15-aastane Gerda Liisa Matson, lisaks said värava kirja veel neli mängijat. Kohtumine algas Viimsi survega ning juba viiendal minutil viis Matson külalised juhtima. Veerand tundi hiljem suurendas eduseisu suvine täiendus Laura Nataly Hernandez Gonzalez, kes sai kirja oma esimese tabamuse Eestis.

Enne vaheajavilet kasvatas seisu 3:0 peale Penda Bah. Teise poolaja alguses lõi Matson oma teise värava, kuid peagi vähendas vahet Annegret Kala. See jäi aga kodunaiskonna ainsaks tabamuseks. Kohtumise lõpp kuulus täielikult Viimsile – 69. minutil vormistas Matson kübaratriki, 74. minutil lisas värava Mia Martina Kaalma ning esimesel üleminutil lõi lõpptabamuse Trinity Õismets.

Tabasalu ja Tallinna Kalevi põnevusmängus suutsid Tabasalu naised viimase kümne minutiga kaotusseisu 4:3 võiduks pöörata Kalev juhtis 80. minutini kohtumist 3:2, kuid siis viigistas seisu Gerda-Liise Pärnik ning vaid minut hiljem lõi otsustava värava Marie Heleen Lisette Kimsen. Lisaks olid Tabasalu eest täpsed Keidy Pööra ja Sandra Pärn. Kalevi tabamuste eest kandsid hoolt Anett Vilipuu, Maria Orav ja Anastasija Fjodorova.

Naiste meistriliiga tabel: 1. FC Flora (49 punkti), 2. Saku Sporting (35), 3. Tabasalu (34), 4. Viimsi (31), 5. Tallinna Kalev (24), 6. Elva (7), 7. Tartu Tammeka (7).

Toimetaja: Anders Nõmm

