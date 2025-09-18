X!

Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

Jalgpall
Saku Sporting
Saku Sporting Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Pühapäeval, 21. septembril toimuma pidanud naiste jalgpalli Balti liiga põhiturniiri viimane kohtumine Saku Sportingu ja Riga FC vahel jääb ära Sportingu mängijate haigestumise tõttu.

Mäng pidi toimuma Saku staadionil algusega kell 16, kuid äsja kaheaastase vahe järel koduse hiiu Flora alistanud Sporting teatas mängijate haigestumistest ja vigastustest ning andis loobumiskaotuse, vahendab jalgpall.ee.

Tänavune Balti liiga hooaeg oli Eesti naiskondadele tagasihoidlik – kuue naiskonna konkurentsis lõpetas Tallinna Flora viiendal ja Saku Sporting kuuendal kohal. Flora sai nelja mänguga kirja viigi, Sportingul punktiarvet avada ei õnnestunud.

Põhiturniiri võitis täiseduga Riga FC, teiseks tuli üheksa punkti kogunud Vilniuse MFA Žalgiris ja kolmandaks seitsme punktiga Šiauliai FK Gintra. Viimase poolfinaalikoha heitles viie punktiga välja FC Riga.

Lõplik paremusjärjestus selgub poolfinaalide ja kohamängudega: poolfinaalides kohtuvad põhiturniiri esimene ja neljas ning teine ja kolmas naiskond, neile järgnenud naiskonnad lähevad vastamisi 5.–6. koha mängus. Seejärel toimuvad pronksimäng ja finaal.

Kõigi edasiste mängude, sealhulgas Flora ja Sportingu 5.–6. koha kohtumise, ajad on selgumisel ning jalgpalliliit teatab need esimesel võimalusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:50

Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

09:31

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

00:07

Kapten van Dijk päästis kiire kaks-null edu maha mänginud Liverpooli üleminutitel

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

17.09

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

17.09

VIDEO | Kuraksini väravad panid aluse Flora võidule

17.09

Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

17.09

Juventus ja Dortmund lõid teisel poolajal kokku kaheksa väravat

16.09

Meistrite liiga hooaja avavärava lõi endine Kalju ründaja

16.09

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

sport.err.ee uudised

16:58

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

16:30

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

16:10

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

15:50

Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

15:08

Pihela: oleks tore finaalis üle kahe aasta rekordit parandada

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

14:15

Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

13:45

Heategevusliku teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja

13:11

Käsipallikoondislane tõusis karjääriredelil: Hispaania stiil sobib mulle

12:07

HC Panter kaotas Balti liigas napilt Kiievi klubile

11:44

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

10:43

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

09:31

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

08:06

Noored Eesti aerutajad osalevad Tšehhis olümpialootuste regatil

00:07

Kapten van Dijk päästis kiire kaks-null edu maha mänginud Liverpooli üleminutitel

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

loetumad

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo