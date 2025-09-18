Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

Pühapäeval, 21. septembril toimuma pidanud naiste jalgpalli Balti liiga põhiturniiri viimane kohtumine Saku Sportingu ja Riga FC vahel jääb ära Sportingu mängijate haigestumise tõttu.

Mäng pidi toimuma Saku staadionil algusega kell 16, kuid äsja kaheaastase vahe järel koduse hiiu Flora alistanud Sporting teatas mängijate haigestumistest ja vigastustest ning andis loobumiskaotuse, vahendab jalgpall.ee.

Tänavune Balti liiga hooaeg oli Eesti naiskondadele tagasihoidlik – kuue naiskonna konkurentsis lõpetas Tallinna Flora viiendal ja Saku Sporting kuuendal kohal. Flora sai nelja mänguga kirja viigi, Sportingul punktiarvet avada ei õnnestunud.

Põhiturniiri võitis täiseduga Riga FC, teiseks tuli üheksa punkti kogunud Vilniuse MFA Žalgiris ja kolmandaks seitsme punktiga Šiauliai FK Gintra. Viimase poolfinaalikoha heitles viie punktiga välja FC Riga.

Lõplik paremusjärjestus selgub poolfinaalide ja kohamängudega: poolfinaalides kohtuvad põhiturniiri esimene ja neljas ning teine ja kolmas naiskond, neile järgnenud naiskonnad lähevad vastamisi 5.–6. koha mängus. Seejärel toimuvad pronksimäng ja finaal.

Kõigi edasiste mängude, sealhulgas Flora ja Sportingu 5.–6. koha kohtumise, ajad on selgumisel ning jalgpalliliit teatab need esimesel võimalusel.