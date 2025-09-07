X!

Noormeeste jalgpallikoondis kaotas napilt Walesile

Jalgpall
Eesti U-17 jalgpallikoondis
Eesti U-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: Katariina Peetson / jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis pidas Paide linnastaadionil sõpruskohtumise Walesi eakaaslastega. Kui kolmapäeval sai Wales kirja 4:1 võidu, siis laupäeval olid külalised paremad numbritega 2:1.

Kohtumist alustasid paremini külalised, kuid Eesti kaitse pidas. 26. minutil sepistasid Uku Korjus ja Markus Kaalma kiire vasturünnaku, mille toel pääses viimane neist ka Walesi väravavahiga silmitsi, kuid võrk ei sahisenud. Eesti jätkas aga teravalt ning 27. minutil pääses taas läbi Korjus, kes tõstis palli osavalt üle väravavahi ning tegi seisuks 1:0. Resultatiivse söödu andis Robert Mihhalevski, kirjutab jalgpall.ee.

52. minutil murdis Leon Scarlett karistusalasse, kus Gustav Georg Herman tegi talle vea ning järgnenud penaltit asus sooritama Scarlett, kes viigistas seisu. Külalised jätkasid ründamist ning 2:1 tabamuseni jõudis Theo Pitt 75. minutil. Eestil tekkis suurepärane võimalus viigistamiseks, kuid 86. minutil lendas Robert Mihhalevski penalti üle värava.

"Kaks erinevat poolaega – neil oli selgelt teiseks poolajaks käik juurde panna. Meie omakorda tegime vaheajal paar sunnitud vahetust. Uku Korjus mängis esimesel poolajal väga hästi, aga kahjuks ohustas teda väike vigastus ja pidime ta välja vahetama," rääkis peatreener Marko Pärnpuu.

"Teisel poolajal hakkasime üks-ühe vastu duellides hätta jääma ja sealt kõik algas. Samas oli võimalus penaltist viigistada… Halb tunne on, sest midagi ei tule kergelt ning see olnuks väga-väga välja võideldud viik, kui oleks lõpus ära löönud, aga läks nii."

Pärnpuu jätkas: "Tundub, et sel nädalal on Eesti koondiste probleem, et teatud maani tullakse ilusti ära, aga siis murtakse meid maha."

Maavõistlusmängud Walesiga olid koondisele ettevalmistus oktoobri alguses Eestis toimuvaks EM-valikturniiri esimeseks ringiks. Ühes alagrupis minnakse vastamisi Itaalia, Ukraina ja Montenegroga.

Noormeeste U-17 koondise koosseis maavõistlusteks Walesiga:

Väravavahid
Patrick Strelnikov (08.01.2009) – HJK (FIN)
Joonas Kindel (20.08.2009) – Nõmme Kalju FC

Kaitsjad
Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora
Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK
Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United
Gustav Georg Herman (07.01.2009) – Viimsi JK
Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora
Kaarel Kahro (31.08.2009) – JK Tallinna Kalev

Poolkaitsjad
Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora
Tevan Thor Eensalu (26.09.2009) – Tallinna FC Flora
Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK
Robert Lehtmets (20.10.2009) – Viimsi JK
Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev
Ilja Mohnja (09.07.2009) – Pärnu JK Vaprus
Gustav Kamarin Wagner (23.05.2009) – SfB Oure FA (DEN)
Uku Viiroja (01.07.2009) – FC Nõmme United
Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United
Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad
Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompié (ESP)

Peatreener: Marko Pärnpuu

Toimetaja: Anders Nõmm

