Noormeeste jalgpallikoondis kaotas napilt Walesile

Eesti noormeeste U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis pidas Paide linnastaadionil sõpruskohtumise Walesi eakaaslastega. Kui kolmapäeval sai Wales kirja 4:1 võidu, siis laupäeval olid külalised paremad numbritega 2:1.

Kohtumist alustasid paremini külalised, kuid Eesti kaitse pidas. 26. minutil sepistasid Uku Korjus ja Markus Kaalma kiire vasturünnaku, mille toel pääses viimane neist ka Walesi väravavahiga silmitsi, kuid võrk ei sahisenud. Eesti jätkas aga teravalt ning 27. minutil pääses taas läbi Korjus, kes tõstis palli osavalt üle väravavahi ning tegi seisuks 1:0. Resultatiivse söödu andis Robert Mihhalevski, kirjutab jalgpall.ee.

52. minutil murdis Leon Scarlett karistusalasse, kus Gustav Georg Herman tegi talle vea ning järgnenud penaltit asus sooritama Scarlett, kes viigistas seisu. Külalised jätkasid ründamist ning 2:1 tabamuseni jõudis Theo Pitt 75. minutil. Eestil tekkis suurepärane võimalus viigistamiseks, kuid 86. minutil lendas Robert Mihhalevski penalti üle värava.

"Kaks erinevat poolaega – neil oli selgelt teiseks poolajaks käik juurde panna. Meie omakorda tegime vaheajal paar sunnitud vahetust. Uku Korjus mängis esimesel poolajal väga hästi, aga kahjuks ohustas teda väike vigastus ja pidime ta välja vahetama," rääkis peatreener Marko Pärnpuu.

"Teisel poolajal hakkasime üks-ühe vastu duellides hätta jääma ja sealt kõik algas. Samas oli võimalus penaltist viigistada… Halb tunne on, sest midagi ei tule kergelt ning see olnuks väga-väga välja võideldud viik, kui oleks lõpus ära löönud, aga läks nii."

Pärnpuu jätkas: "Tundub, et sel nädalal on Eesti koondiste probleem, et teatud maani tullakse ilusti ära, aga siis murtakse meid maha."

Maavõistlusmängud Walesiga olid koondisele ettevalmistus oktoobri alguses Eestis toimuvaks EM-valikturniiri esimeseks ringiks. Ühes alagrupis minnakse vastamisi Itaalia, Ukraina ja Montenegroga.

Noormeeste U-17 koondise koosseis maavõistlusteks Walesiga:

Väravavahid

Patrick Strelnikov (08.01.2009) – HJK (FIN)

Joonas Kindel (20.08.2009) – Nõmme Kalju FC

Kaitsjad

Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora

Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK

Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United

Gustav Georg Herman (07.01.2009) – Viimsi JK

Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Kaarel Kahro (31.08.2009) – JK Tallinna Kalev

Poolkaitsjad

Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora

Tevan Thor Eensalu (26.09.2009) – Tallinna FC Flora

Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK

Robert Lehtmets (20.10.2009) – Viimsi JK

Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev

Ilja Mohnja (09.07.2009) – Pärnu JK Vaprus

Gustav Kamarin Wagner (23.05.2009) – SfB Oure FA (DEN)

Uku Viiroja (01.07.2009) – FC Nõmme United

Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United

Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad

Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare

Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora

Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompié (ESP)

Peatreener: Marko Pärnpuu