Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

Alperen Sengün
Alperen Sengün Autor/allikas: FIBA
Rootsi koondis oli Riias jätkuval korvpalli EM-finaalturniiril lähedal üllatusele, aga Türgi võttis siiski esimeses kaheksandikfinaalis otsustavatel hetkedel võidu.

B-alagrupist neljandana edasi pääsenud Rootsi alustas Xiaomi areenil tempokalt ning saavutas varakult kuuepunktilise eduseisu. Rootslased juhtisid sisuliselt terve avapoolaja vältel ning riietusruumidesse mindi 42:37 eduseisul.

Kolmandal veerandil paisus rootslaste edu veel seitsmepunktiliseks, aga siis tegi Türgi võimsa 14:0 spurdi ning haaras ise ohjadest. Edu paisus veerandi lõpus veel 11 punkti peale, aga Rootsi ei lubanud tugevat vastast eest ja jõudis kuus minutit enne kohtumise lõppu 69:69 viigini.

Järgnes tasavägine heitlus ning veel kolm minutit enne mängu lõppu oli seis viigis, aga Türgi skooris siis seisult 76:76 kuus vastuseta punkti ja realiseeris lõpusireeni kõlades 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24) võiduga edasipääsu veerandfinaali, kus minnakse vastamisi kas Poola või Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Türgi liider Alperen Sengün tegi järjekordse hiilgemängu, kui kogus 35 minutiga 24 punkti (kahesed 8/15, kolmesed 0/1, vabavisked 8/12), 16 lauapalli (ründelauas üheksa), kuus resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Cedi Osman panustas 17 punktiga, veel kolm türklast jõudis kahekordse punktisummani. Ludvig Hakanson olin 16 punktiga Rootsi resultatiivseim, nii Pelle Larsson kui Viktor Gaddefors panustasid 15 silmaga.

Türgi viskas nii kaheseid, kolmeseid kui vabaviskeid kehvema protsendiga, aga võitis lauavõitluse 45:33, haarates seejuures 18 ründelauda. Rootslased tegid kümme pallikaotust, Türgi arvele jäi kaheksa.

Laupäeval peetakse veel kolm kaheksandikfinaali kohtumist: Saksamaa mängib Portugaliga, Leedu Lätiga ja Serbia Soomega. Viimased neli veerandfinalisti selguvad pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

