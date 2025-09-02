X!

Donnarumma jätkab karjääri Manchester City väravapostide vahel

Jalgpall
Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubil Manchester Cityl oli teisipäeval tegus päev: kõigepealt müüdi senine puurilukk Ederson Türgi kõrgliigasse ja siis toodi brasiillase asemele Pariisi Saint-Germainiga Meistrite liiga võitnud Gianluigi Donnarumma.

Teisipäeva ennelõunal teatas alates 2017. aastast kuus Inglismaa meistritiitli võitnud Manchester City, et 32-aastane brasiillane Ederson, kes oli kõigil eelmainitud aastail City peamine puurilukk, jätkab oma karjääri Türgi kõrgliigas Fenerbahce klubis.

"Lahkun Manchester Cityst tundes uhkust selle kõige üle, mis me saavutanud oleme. Mul oli au seda särki nii mitu korda kanda," ütles Ederson. "Pepiga (Guardiola, treener - toim) domineerisime Premier League'i ja vallutasime Euroopa."

Möödus vaid paar tundi, kui City andis juba teada, et brasiillase asendajaks saab teinegi Meistrite liiga võitja: suve alguses PSG-ga klubijalgpalli tähtsaimat karikat tõstnud itaallane Gianluigi Donnarumma. Fenerbahce maksis Cityle Edersoni õiguste eest 12,1 miljonit naelsterlingut (ligi 14 miljonit eurot) ja City kasutas seda raha koheselt, soetas Donnarumma kokku 26 miljoni naelsterlingu (ligi 30 miljonit eurot) eest.

"Cityga liitumine on niivõrd eriline ja uhke moment. Ma liitun meeskonnaga, mis on täis maailmatasemel talenti ja seda kõike juhib üks jalgpalli ajaloo paremaid treenereid - Pep Guardiola," sõnas klubiga viieaastase lepingu sõlminud Donnarumma. "See on klubi, millega iga jalgpallur liituda tahab. City eest mängimine on suur au ja privileeg."

Donnarummast sai juba 16-aastaselt AC Milani väravavaht ning temast sai kiirelt üks maailma paremaid puurilukke. 2021. aastal siirdus ta Pariisi Saint-Germaini, kus võitis neljal korral Prantsusmaa meistritiitli ja mullu Meistrite liiga. Lisaks on ta Itaalia esiväravavaht ja on koondise särki kandnud 74 ametlikus mängus.

PSG ja Donnarumma koostöö sai aga järsu lõpu, sest mängija ja klubi läksid lepingupikendust arutades tülli. Olukord päädis sellega, et PSG otsustas klubisse tuua uue väravavahi, mis tähistas sisuliselt Donnarumma ajastu lõppu.

City väravat on selle hooaja esimestes mängudes suvel klubiga liitunud James Trafford, aga meeskond on Inglismaa kõrgliigas teeninud ühe võidu ja kaks kaotust, lubades vastastele kolm väravat. Hooaeg jätkub pärast koondiseakent 14. septembril, kui külla tuleb linnarivaal Manchester United. Donnarumma mängib 11. septembril MM-valikturniiri raames ka Eesti vastu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

