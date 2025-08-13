PSG tahab Donnarummast lahti saada

26-aastase Donnarumma leping PSG-ga kestab järgmise aasta suveni ning juba mõnda aega on ringi liikunud spekulatsioonid itaallase tuleviku ümber. Väidetavalt pakkus PSG suve alguses Donnarummale lepingu pikendust, aga esikinnas lükkas selle tagasi.

Seejärel otsustas meeskonna peatreener Luis Enrique ohjad enda kätte võtta ja hakkas meeskonnale uut esiväravavahti otsima. Eelmise nädala lõpus teatas PSG seni liigakaaslase Lille'i väravat turvanud Lucas Chevalier'i palkamisest.

Enrique rääkis teisipäeval UEFA superkarikafinaali eelsel pressikonverentsil, et otsus Donnarummast lahti saada ei sündinud kergekäeliselt.

"Mul on klubi täielik toetus ja me otsime parimat võimalikku lahendust," sõnas Enrique. "See oli väga raske otsus. Donnarumma on suurepärane väravavaht ja inimesena veelgi ägedam. Aga me vajame midagi muud ning vahel tuleb langetada raskeid otsuseid."

Klubi kapten Marquinhos avaldas Donnarummale toetust. "Ma olen siin klubis olnud 12-13 aastat ja näinud paljusid lahkujaid. Gigi on osa PSG ajaloost ja oleme tema üle väga uhked. See, mida ta eelmisel hooajal saavutas, oli erakordne. Kui ta tõesti lahkub, siis olen mina talle igavesti tänulik."

Veidi pärast pressikonverentsi tegi Donnarumma ühismeediasse postituse, milles väljendas sügavat pettumust. "Kahjuks on keegi otsustanud, et mina ei saa enam olla osa PSG-st. Olen pettunud. Loodan siiski, et saan veel korra Parc des Princes'il toetajatele silma vaadata ja hüvasti jätta nii nagu soovin. Kui seda ei juhtu, siis teadke, et teie [fännide] toetus tähendab mulle kõike."

Donnarumma agent Enzo Raiola ei hoidnud sõnadega tagasi: "Oleme PSG käitumisest šokeeritud! Pärast nelja koos veedetud aastat ei osata mingisugust austust üles näidata. Gigi oli valmis oma palganumbrit vähendama, aga PSG otsustas veelkord meelt muuta."

Raiola lisas, et Donnarumma järgmiseks peatuspaigaks võib olla Inglismaa kõrgliiga. Prantsusmaa väljaanded RMC Sport ja L'équipe kirjutasid juba teisipäeva õhtul, et itaallase teenetest huvitub Manchester City.