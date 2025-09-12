Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

Sel nädalavahetusel saavad Tokyos alguse kergejõustiku maailmameistrivõistlused ning sportlastega koos on kohale jõudnud ka ERR-i ajakirjanikud. Juhan Kilumets rääkis "Terevisioonis" sealsest ilmast ning ettevalmistustest.

Jaapani rahvusstaadion Tokyos võõrustab taaskord kergejõustiku tiitlivõistlusi ning MM algab juba laupäeval, kuid kuuetunnine ajavahe esitab Eesti kergejõustikusõpradele väljakutse: hommikune programm algab meie aja järgi öösel ning õhtune programm pärastlõunal.

"Eesti spordisõprade jaoks väga halval ajal, paduöösel. Õnneks õhtune programm algab Eesti aja järgi südapäeval. Tööpäevast tuleb näpistada minuteid ja tunde, et kergejõustikku vaadata," saatis Juhan Kilumets Tokyost tervitusi. "Tõsised kergejõustikufännid peavad ka mõnel öösel üleval olema."

Esimesed Eesti sportlased asuvad võistlustulle öösel vastu esmaspäeva, kui Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov asuvad võistlustulle meeste maratonijooksus. "Kokku kümme Eesti sportlast, ühtlaselt nädala peale ära jaotunud," lisas Kilumets.

Kui Eestis saab iga paari päeva tagant veel suviseid päevi nautida, siis Tokyo tingimusi saab kutsuda troopilisteks: soojakraadid püsivad MM-i ajal 30 kraadi piiril ja sellest üle, lisaks saab teguriks ka õhuniiskus. "Siin on väga niiske, õhuniiskus on tunnetuslikult miljon protsenti," ütles Kilumets. "Jõudu tööle kõigile, kes sporti peavad tegema! See tuleb tõeline katsumus."

"Järgmiseks kümneks päevaks lubab ilma poolest põhimõtteliselt kõike. Praegu ilmaprognoos ütleb, et järgmisel nädalavahetusel, kui on kümnevõistlus, on laussadu. Selg on pidevalt mõnusalt märg küll!" lisas ta.

Tokyos toimuvat mõtestavad ERR-i ülekannets just Kilumets ning tema legendaarne partner Helar Osila. Kuidas ettevalmistused Jaapani rahvusstaadionil lähevad? "Kõik juhtmed on õige augu üles leidnud, süsteemid on valmis. Staadionil lõppes sportlaste proovitreening, nad said staadioniga tutvuda, naelikud jalga panna ja rada vaadata. 100 protsenti kõik valmis, egajaapanlaste korralduse taha kindlasti midagi ei jää," sõnas Kilumets.

Kindlasti on Tokyos sportlasi, kes on selliste troopiliste tingimustega harjunud, aga kuidas eestlased sellega toime võiksid tulla? "On neid, kes on harjunud. Tiidrek Nurme on Aasias ennegi võistelnud ja öelnud, et talle sobib see ilm. Kindlasti on neid Eesti sportlasi, kes pole Aasias üldse võistelnud ja kellele see harjumine on raskem," sõnas Kilumets. "Jäävannid ja kõik võimalikud jahutusvahendid on olemas. Ma ei ole küll kuulnud, et keegi sportlastest oleks sellepärast tuju alla lasknud."

"Eesti koondislased on kenasti kohal, osad on Tokyos, osad on Saku linnas, kus on Eesti koondise baas. Kümnevõistlejad valmistuvad järgmisel nädalal seal ja tulevad siis Tokyosse võistluspaika. Koondisega on kõik hästi," lisas ta.

Kergejõustiku MM algab Eesti aja järgi öösel vastu laupäeval, kuid esimene ülekanne ERR-is algab laupäeva päeval kell 12.05. Ajakava ning Eesti sportlaste algusajad on saadaval siin.