X!

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

Kergejõustiku MM
Foto: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Kergejõustiku MM

Sel nädalavahetusel saavad Tokyos alguse kergejõustiku maailmameistrivõistlused ning sportlastega koos on kohale jõudnud ka ERR-i ajakirjanikud. Juhan Kilumets rääkis "Terevisioonis" sealsest ilmast ning ettevalmistustest.

Jaapani rahvusstaadion Tokyos võõrustab taaskord kergejõustiku tiitlivõistlusi ning MM algab juba laupäeval, kuid kuuetunnine ajavahe esitab Eesti kergejõustikusõpradele väljakutse: hommikune programm algab meie aja järgi öösel ning õhtune programm pärastlõunal.

"Eesti spordisõprade jaoks väga halval ajal, paduöösel. Õnneks õhtune programm algab Eesti aja järgi südapäeval. Tööpäevast tuleb näpistada minuteid ja tunde, et kergejõustikku vaadata," saatis Juhan Kilumets Tokyost tervitusi. "Tõsised kergejõustikufännid peavad ka mõnel öösel üleval olema."

Esimesed Eesti sportlased asuvad võistlustulle öösel vastu esmaspäeva, kui Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov asuvad võistlustulle meeste maratonijooksus. "Kokku kümme Eesti sportlast, ühtlaselt nädala peale ära jaotunud," lisas Kilumets.

Kui Eestis saab iga paari päeva tagant veel suviseid päevi nautida, siis Tokyo tingimusi saab kutsuda troopilisteks: soojakraadid püsivad MM-i ajal 30 kraadi piiril ja sellest üle, lisaks saab teguriks ka õhuniiskus. "Siin on väga niiske, õhuniiskus on tunnetuslikult miljon protsenti," ütles Kilumets. "Jõudu tööle kõigile, kes sporti peavad tegema! See tuleb tõeline katsumus."

"Järgmiseks kümneks päevaks lubab ilma poolest põhimõtteliselt kõike. Praegu ilmaprognoos ütleb, et järgmisel nädalavahetusel, kui on kümnevõistlus, on laussadu. Selg on pidevalt mõnusalt märg küll!" lisas ta.

Tokyos toimuvat mõtestavad ERR-i ülekannets just Kilumets ning tema legendaarne partner Helar Osila. Kuidas ettevalmistused Jaapani rahvusstaadionil lähevad? "Kõik juhtmed on õige augu üles leidnud, süsteemid on valmis. Staadionil lõppes sportlaste proovitreening, nad said staadioniga tutvuda, naelikud jalga panna ja rada vaadata. 100 protsenti kõik valmis, egajaapanlaste korralduse taha kindlasti midagi ei jää," sõnas Kilumets.

Kindlasti on Tokyos sportlasi, kes on selliste troopiliste tingimustega harjunud, aga kuidas eestlased sellega toime võiksid tulla? "On neid, kes on harjunud. Tiidrek Nurme on Aasias ennegi võistelnud ja öelnud, et talle sobib see ilm. Kindlasti on neid Eesti sportlasi, kes pole Aasias üldse võistelnud ja kellele see harjumine on raskem," sõnas Kilumets. "Jäävannid ja kõik võimalikud jahutusvahendid on olemas. Ma ei ole küll kuulnud, et keegi sportlastest oleks sellepärast tuju alla lasknud."

"Eesti koondislased on kenasti kohal, osad on Tokyos, osad on Saku linnas, kus on Eesti koondise baas. Kümnevõistlejad valmistuvad järgmisel nädalal seal ja tulevad siis Tokyosse võistluspaika. Koondisega on kõik hästi," lisas ta.

Kergejõustiku MM algab Eesti aja järgi öösel vastu laupäeval, kuid esimene ülekanne ERR-is algab laupäeva päeval kell 12.05. Ajakava ning Eesti sportlaste algusajad on saadaval siin.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Reimo Sildvee

Samal teemal

MM-i viimased uudised

08:42

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

11.09

Nurme ja Latsepovi stardiaeg MM-il toodi kuumuse tõttu varasemaks

11.09

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11.09

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

09.09

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

05.09

Enok MM-i eel: olen elevil ja tahan võtta, mis võtta annab

05.09

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

05.09

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

04.09

Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

02.09

Olümpiavõitja jääb Tokyo MM-ilt kõrvale

02.09

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

01.09

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

mm-i loetumad

11.09

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

08:42

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

11.09

Nurme ja Latsepovi stardiaeg MM-il toodi kuumuse tõttu varasemaks

11.09

Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

02.09

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

09.09

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

05.09

Enok MM-i eel: olen elevil ja tahan võtta, mis võtta annab

sport.err.ee viimased uudised

10:13

Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

09:38

Mistra ootab koduses korduskohtumises raske ülesanne

09:22

TÄNA OTSEBLOGI | Tšiili ralli avapäeval on kavas kuus kiiruskatset Uuendatud

09:06

EM-ilt eemale jäänud Maik-Kalev Kotsar läheb operatsioonile

08:05

Tallinnas algas Estonian Openi bowlinguturniir

11.09

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

11.09

ETV spordisaade, 11. september

11.09

Hongkongi mängija tegi naiste snuukri ajalugu

11.09

Vuelta lõpuetapile tuuakse lisapolitseijõude

11.09

Narva jätkas Usbekistani tippturniiril viigiga

11.09

Ganna võitis etapi, Almeida võttis Vingegaardilt sekundeid

11.09

Tänak oli testikatse kiireim, sõitjad oludest päris selget pilti ei saanud

11.09

Saalihokinaised koguvad heategevusmänguga raha MM-iks

11.09

Eesti vabavõitleja sai Rajul konkurendi vigastuse tõttu uue vastase

11.09

LHKK: liikumisharjumusi saab kujundada samamoodi kui hommikust hambapesu

11.09

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

11.09

Tartu Titans võõrustab hooaja teises mängus Vilniuse klubi

11.09

Lajal avab Davise karikamatši Mehhiko teise reketi vastu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo