Jäätma uuendas vahetult enne MM-i algust Eesti rekordit

Lisaks Eesti rekordile lasi Jäätma ka isikliku rekordi 36 noolega ehk ühe võistluspoolega 359 silma 360-st võimalikust. "Täna oli ideaalne ilm, et rekordeid lasta ja siis ma lasin! " naljatas Jäätma ise. "Ruumi on veel palju, kuna lasin kümne seeriaga ühe miinuse ja kahe seeriaga viis miinust. Varustus toimib hästi ja olen valmis MM-iks," kommenteeris Jäätma.

Viimati uuendas ta sama rekordit selle aasta mais, lastes toona 713 silma.

Maailmarekord, 2016. aastal lastud 718 silma, kuulub ameeriklasele Braden Gellenthienile. Euroopa rekordi, samuti 718 silma, lasi hollandlane Mike Schloesser 2021. aastal.

"Tänane pilvealune ilm oli tõesti laskmiseks ideaalne!" kinnitas plokkvibukoondise treener, Robin Jäätma ema Maarika Jäätma. "Ometi oleme kõik klappima saanud, mida kinnitab ka tänane rekord," rõõmustas treener.

24-aastast Robin Jäätmad saab pidada Eesti kõige edukamaks plokkvibulaskuriks, kes ainukese eestlasena on võitnud medali maailmameistrivõistlustel, kui tuli 2021. aastal Yanktonis pronksile. Samuti on ta kahekordne juunioride maailmameister. See hooaeg on olnud täis tagasilööke, kuid hoolimata sellest on Jäätmal koos koondisekaaslase Meeri-Marita Paasiga näidata ette olümpiaformaadi ehk segapaari laskmises MK-etapi pronksmedal.

Juba sellel nädalal, 5. septembril, algavad Koreas vibulaskmise maailmameistrivõistlused, kus Eestit esindab plokkvibukoondis koosseisus Meeri-Marita Paas, Lisell Jäätma, Maris Tetsmann koos treeneri Maarika Jäätmaga: sportvibulaskuritest on kohal Reena Pärnat ja Triinu Lilienthal, Pärnati treenerina Siret Luik.