Shein andis väravasöödu, kuid Fredrikstad kaotas punase laterna vastu punkte

Fredrikstad asus juba teisel minutil juhtima, aga Haugesund jõudis vaid kuus minutit hiljem viigini. Shein andis 25. minutil resultatiivse söödu Fredrikstadi 2:1 juhtväravale, kui riputas paremalt äärelt palli karistusalasse, kus meeskonnakaaslane Johannes Nunez lõi selle üpris terava nurga alt võrku, vahendab Soccernet.

Shein sai kümmekond minutit hiljem kollase kaardi ja Haugesund jõudis enne poolajavilet Fredrikstadi omaväravast uuesti viigini. Shein vahetati 79. minutil välja. Mõned minutid hiljem teenis Fredrikstad penalti, kuid avapoolajal Sheini söödust skoori teinud Nunez ei suutnud seda realiseerida ja kohtumine lõppes 2:2 viigiga.

Fredrikstad jätkab 16 meeskonna konkurentsis kümnendal kohal, aga tabeliseis on tihe, sest viies koht on vaid kolme punkti kaugusel.

