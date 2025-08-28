X!

Bayern pääses Saksamaa karikasarjas ehmatusega

Jalgpall
Harry Kane
Harry Kane Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/WITTERS
Jalgpall

Müncheni Bayern pääses Saksamaa karikavõistluste 1/32-finaalis ehmatusega, kui mängis võõrsil 2:0 eduseisu tugevuselt kolmandas liigas mängiva Wiesbadeni Weheni vastu maha, aga pääses siiski 3:2 võiduga järgmisesse ringi.

Bayern haaras juhtohjad veerandtunnise mängu järel, kui Harry Kane realiseeris Sacha Boey teenitud penalti. Michael Olise suurendas teise poolaja alguses Bayerni eduseisu kaheväravaliseks, aga sellega polnud mäng tehtud, sest Fatih Kaya lõi Wiesbadeni eest kaks väravat vastu ja 70. minutil oli seis 2:2, vahendab Soccernet.ee.

Bayern sai 76. minutil suurepärase võimaluse uuesti juhtima asuda, kui Kane teenis penalti ja läks seda ise realiseerima, kuid Wiesbadeni väravavaht Florian Stritzel tõrjus 11 meetri karistuslöögi ja sellele järgnenud lähilöögi. Tegu oli Kane'i esimese penaltieksimusega Bayerni särgis. Inglismaa ründaja suutis siiski enne normaalaja lõppu oma eksimuse heastada, kui tegi 90+4. minutil skoori Josip Stanišici tsenderdusest ja lõi Bayerni 3:2 võiduvärava.

Bayern on Saksamaa karikavõitjaks kroonitud rekordilised 20 korda, aga nende viimane karikavõit pärineb hooajast 2019/20.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13:26

Bayern pääses Saksamaa karikasarjas ehmatusega

12:30

Suure kaotuse saanud Rangers ei pääsenud Meistrite liigasse

10:59

ManU kaotas karikasarjas pikas penaltiseerias neljanda liiga klubile

09:52

Palumets lõi Podbrezova eest esimese värava

27.08

Tallinna FC Bunker Partner alustas Meistrite liigat viigiga

27.08

Vetkal naaseb septembrikuisteks mängudeks U-21 koondise rivistusse

27.08

Eesti jalgpallineiud teenisid Balti turniiril esikoha

27.08

Kubassova koduklubi alustas euromänge kolmeväravalise võiduga

27.08

Tallinna Kaleviga liitus Hongkongi koondislane

27.08

Kasahstani meister üllatas Celticut, Bodö/Glimt ja Pafos pääsesid ka Meistrite liigasse

sport.err.ee uudised

15:51

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

15:19

Galerii | Olümpiapäev tõi sadu lapsi ja peresid sportima

14:57

Mölder langes Tuneesias konkurentsist

14:31

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

13:58

VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

13:26

Bayern pääses Saksamaa karikasarjas ehmatusega

12:55

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

12:30

Suure kaotuse saanud Rangers ei pääsenud Meistrite liigasse

11:54

Kullamäe: peame enda rünnaku järgmiseks mänguks paremaks saama

11:25

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

10:59

ManU kaotas karikasarjas pikas penaltiseerias neljanda liiga klubile

10:24

Eesti kahevõistleja võitis FIS noorte karikasarja etapi

09:52

Palumets lõi Podbrezova eest esimese värava

09:12

Sabalenka sai rabedast algusest üle, Pegula rõõmustas kodupublikut

08:41

Alcaraz võttis kindla võidu, Djokovic otsib vormi

08:04

Taaramäe jõudis Türgis alanud velotuuri avaetapil pjedestaalile

00:30

Peep Pahv: suure kaotusega ei kaotanud Eesti turniiri mõistes veel midagi

00:18

Eesti avakorvi autor Konontšuk: ikka judinad käisid läbi

27.08

Tass: Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima

27.08

Drell loobus näomaskist: tegin otsuse, et võtan selle suurturniiriks ära

loetumad

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

27.08

Leedu püstitas EM-i avamängus lauapallide rekordi, Portugal alistas Tšehhi Uuendatud

27.08

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt Uuendatud

27.08

Kodupubliku ees mänginud Soome oli Rootsist otsustavatel hetkedel parem

00:30

Peep Pahv: suure kaotusega ei kaotanud Eesti turniiri mõistes veel midagi

27.08

Drell loobus näomaskist: tegin otsuse, et võtan selle suurturniiriks ära

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

27.08

Eesti fänniala tegi serblastele silmad ette: selle võitsime pika puuga!

27.08

Tass: Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima

27.08

Austraallanna püstitas Teemantliiga finaaletapil Okeaania rekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo