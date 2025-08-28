Bayern pääses Saksamaa karikasarjas ehmatusega

Müncheni Bayern pääses Saksamaa karikavõistluste 1/32-finaalis ehmatusega, kui mängis võõrsil 2:0 eduseisu tugevuselt kolmandas liigas mängiva Wiesbadeni Weheni vastu maha, aga pääses siiski 3:2 võiduga järgmisesse ringi.

Bayern haaras juhtohjad veerandtunnise mängu järel, kui Harry Kane realiseeris Sacha Boey teenitud penalti. Michael Olise suurendas teise poolaja alguses Bayerni eduseisu kaheväravaliseks, aga sellega polnud mäng tehtud, sest Fatih Kaya lõi Wiesbadeni eest kaks väravat vastu ja 70. minutil oli seis 2:2, vahendab Soccernet.ee.

Bayern sai 76. minutil suurepärase võimaluse uuesti juhtima asuda, kui Kane teenis penalti ja läks seda ise realiseerima, kuid Wiesbadeni väravavaht Florian Stritzel tõrjus 11 meetri karistuslöögi ja sellele järgnenud lähilöögi. Tegu oli Kane'i esimese penaltieksimusega Bayerni särgis. Inglismaa ründaja suutis siiski enne normaalaja lõppu oma eksimuse heastada, kui tegi 90+4. minutil skoori Josip Stanišici tsenderdusest ja lõi Bayerni 3:2 võiduvärava.

Bayern on Saksamaa karikavõitjaks kroonitud rekordilised 20 korda, aga nende viimane karikavõit pärineb hooajast 2019/20.

