Korvpalli EM-i Eesti fännitelki suurendatakse, müüki tulevad lisapiletid

Eesti korvpallifännide huvi augusti lõpus Riias algava korvpalli EM-i fännitelgi pääsmete vastu on olnud nii suur, et Riia kesklinna püstitav fännitelk tehakse algsest planeeritust suuremaks ning korraldajad toovad nõudluse rahuldamiseks müüki täiendavad 300 fänniala nädalapääset.

"Tormijooks fännialale on olnud meeletu. Juulis tõime müüki tuhat fänniala nädalapääset ning need kõik – ligi pool fännitelgi mahutavusest – osteti ära vaid ühe ööpäevaga. Kuna huvi fänniala vastu on olnud sedavõrd kõrge, siis asusime Riia linnavalitsusega läbi rääkima ja saimegi loa algselt planeeritust suurema fännitelgi püstitamiseks. Meid oodatakse Riias väga ning nüüd on meil võimalus mahutada "Kuues mees – Fanzone by Saku" telki algselt plaanitud 2000 inimese asemel suisa 2500 fänni," rääkis Eesti Korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili.

"Juba teisipäeval toome turniirieelselt müüki veel täiendavad 300 nädalapiletit, et võimalikult paljud soovijad saaksid turniiripääsme juba ette soetada," lisas Kiili.

Nädalapiletite kõrval on võimalik ette osta ka üksikute mängupäevade fännitelgi pileteid, ehkki eelmüügi üksikpiletid eeldatult kõige populaarsemaks ja tulisemaks vastasseisuks lätlaste vastu on välja müüdud.

Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on korvpallipeo lähenedes kasvamas ka fännide ootusärevus ning huvi täiendavate nädalapiletite vastu on väga kõrge. "Kindlasti on siin oma roll nii esinduslikul meelelahutusprogrammil, mälestustel eelmisest Riias toimunud EM-ist ja toonasest fänniala melust kui ka suurturniiri lähenemisel, sh meie koondise kontrollmängudel Leedu ja Iisraeliga, millele korvpallisõbrad on saanud ka telepildi vahendusel kaasa elada," märkis Härms.

"Meie soov on jätta ka kohapeale sõitnud fännidele võimalus melust osa saada ja kogu telki mitte ette välja müüa. Tõsiasi on, et isegi pärast laiendust kahjuks kõik Riiga sõitvad korvpallifännid telki ei mahu, sest sõltuvalt perioodist on meid lõunanaabrite juures kohal 8000 – 10 000, kuid fännitelgi mahutavus on piiratud," lisas Härms.

Kiili paneb omakorda kõigile piletiostnutele südamele, et fännialale saabujad tuleksid sinna aegsasti, kuna suure huvi tõttu tuleb kindlasti arvestada järjekordadega ning telgi mahutavuse piirmäärast rohkem külastajaid sisse lubada ei saa.

27. augustil avatavas fännitelgis on igal päeval kavas meelelahutusprogramm Eesti artistidega, teiste seas astuvad üles Genka ja Paul Oja, Púr Múdd ja erikülalisena Grete Paia, 5Miinust, Clicherik & Mäx, Caater. Lisaks on kavas korvpallistuudiod ja korvpallivestlused Gert Kullamäega, auhindadega mälumängud ning ülekanded Eesti koondise teiste alagrupivastaste mängudest.

Riia kesklinna Esplanaadi parki korvpalli EM-i ajaks kerkiva fänniala täismahus programm on nähtaval SIIN. Fänniala täiendavad nädalapiletid tulevad Piletitasku lehele müüki 12. augustil kell 10. Samuti on Piletitaskus jätkuvalt võimalus soetada pileteid üksikuteks mängupäevadeks, v.a. 29. augustiks, mil Eesti mängib Lätiga.