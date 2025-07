Eesti korvpallikoondise fänniala piletid said kiirelt otsa

Eesti korvpallisõpradele Riia kesklinna kerkiva fänniala "KUUES MEES – Fanzone by Saku" piletid tulid müüki esmaspäeval ning ostusid niivõrd populaarseks, et esimesed 1000 nädalapääset müüdi läbi suisa 24 tunniga. Ühepäevaseid lisapileteid tuleb müüki uuel nädalal.

Sel aastal püstitatakse korvpalli EM-finaalturniiri raames Riia kesklinna Esplanaadi parki Eesti korvpallisõprade jaoks fänniala "KUUES MEES – Fanzone by Saku". Fännialal saab ekraanide vahendusel elada kaasa nii Eesti mängudele kui ka nautida erinevate Eesti artistide kontserte.

"Riiga on oodata tuhandeid Eesti korvpallisõpru ning üsnagi oodatult osutusid fänniala piletid väga populaarseks – kõik eelmüügipiletid osteti ära vaid ööpäevaga," rääkis Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. "15.juulil tulevad müüki lisapiletid. Tegu on ühepäevaste piletitega, mida saab olema piiratud koguses, seega tasub huvilistel Piletitasku lehel kindlasti silm peal hoida ning huvi korral võimalikult kiiresti reageerida."

Korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili paneb omaltpoolt kõigile huvilistele südamele, et fänniala telk ei ole kummist ning fännitelgis toimuvatele üritustele tuleks igal juhul aegsasti kohale tulla. "Fänniala telk mahub maksimaalselt 2200 inimest, samas Eesti mängudele on ostetud kokku 33 000 piletit. Seega sõltuvalt perioodist on meid Riias 15 000-18 000 ehk siis fännitelgi vaatest – kes ees, see sees!" ütles Kiili.

"Kõige olulisem on, et fännidel – meil kõigil – oleks ühes rütmis tore ja mõnus olemine. Ühtlasi tähendab see ka seda, et meil tuleb eeskujulikult kinni pidada kõigist kehtivatest turvanõuetest ja järgida neid reegleid, mida kohalik tuletõrje ja politsei on meile ette seadnud. Seega rõhutan veelkord üle, et kuigi etteostetud piletiga saab fännialal toimuvatele üritustele sisse eelisjärjekorras, siis tasub sellest hoolimata siiski aegsasti kohale tulla, sest telgi mahutavuse ülempiirist, 2200 inimesest, me mingil juhul üle minna ei saa," täiendas Korvpalliliidu peasekretär.

Fänniala avatakse ametlikult 27. augustil, lavale astuvad Genka, 5miinust, Clicherik & Mäx ning Caater, lisaks peetakse korvpallisõprade laulupidu. Lisainfot fänniala mängupäevade programmi ja esinejate kohta leiab Piletitasku lehelt.

Eesti koondis kohtub 27. augustil Pariisi olümpiamängudel pronksmedali võitnud Serbiaga. A-alagruppi kuuluvad veel võõrustaja Läti, Portugal, Türgi ja Tšehhi.